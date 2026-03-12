"El espectáculo previsto esta noche en Valencia se volvió imposible debido a la falta de sueño", indicó el sitio internet del exvocalista de The Smiths.

Morrissey "condujo desde Milán", donde cantó el lunes, "hasta Valencia, pero no ha podido descansar debido al ruido", explicó.

"Cualquier forma de sueño o descanso durante la noche fue imposible debido al ruido, la música tecno a todo volumen y los anuncios por megáfono. Esta experiencia dejó a Morrissey en un estado catatónico", agregó la web oficial del cantante del grupo de culto de los años 1980.

Conocido por sus firmes convicciones vegetarianas, Morrissey, que publicó en 1985 con The Smiths un álbum titulado Meat is Murder ("La carne es un asesinato"), exige que en los lugares donde actúa el menú sea vegetariano.

En una ocasión abandonó el escenario del festival Coachella en California por haber sentido olor a parrilla.