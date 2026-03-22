Le Jukebox, escuchar música fuera del streaming aún es posible

Hay algo interesante en esa renuncia parcial al control. No elegir cada canción, dejar espacio a lo inesperado, aceptar que la experiencia también pasa por la sorpresa. En un ecosistema dominado por la precisión algorítmica, ese gesto se siente casi radical.

La lógica detrás sigue siendo la misma que impulsó a Radiooooo desde el inicio. Una curaduría humana, construida a partir de contribuciones de personas en distintas partes del mundo, gente que comparte música que ha descubierto, que la conecta con un lugar y un tiempo específicos. “Lo importante no es solo la canción, también es quién la encontró”, comenta Ferst. Cada pieza está ligada a una historia, a una intención, a un contexto.

Esa dimensión se vuelve más evidente cuando se entiende el proyecto como una especie de máquina del tiempo musical. No en un sentido literal, sino como una herramienta que permite escuchar un momento específico desde dentro. “Puedes preguntarte qué estaba pasando en cierto país, en cierta época, y acercarte a eso a través de la música”, explican. Hay ahí una lectura cultural, incluso sociológica, que se aleja de la lógica del consumo inmediato.

Lo importante no es solo la canción, también es quién la encontró Naomi Ferst

También hay una crítica implícita, no tanto a las plataformas en sí, sino a lo que han generado. “Los algoritmos tienden a encerrarse en un loop”, dice Moreau, “te mantienen en lo que ya conoces”. Frente a eso, la curaduría humana introduce fricción, desvío, descubrimiento.

Esa idea se conecta con algo más amplio, una fatiga digital que no siempre se verbaliza pero que atraviesa distintas formas de consumo, pues la necesidad de bajar el ritmo, de concentrarse en una sola cosa, de recuperar cierta atención. El auge del vinilo aparece en la conversación como un síntoma de eso, no solo por el sonido, sino por el objeto, por el ritual, por el tiempo que implica.

Le Jukebox se inserta en esa misma línea, pero desde otro lugar, no como regreso al pasado sino como reinterpretación, ya que es un objeto contemporáneo que entiende el valor de lo tangible, de lo compartido, de lo intencional.