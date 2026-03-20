La banda de k-pop BTS lanzó un nuevo álbum este viernes, un día antes del esperado concierto que ofrecerán al aire libre en pleno centro de Seúl, pese a que al líder de la boyband surcoreana, RM, se le aconsejó reposo por una lesión en el tobillo.
BTS regresa con nuevo álbum y un show histórico en Seúl pese a lesión de RM
El show programado para la noche del sábado y que se espera que atraiga a unas 260 mil personas, será el primero del grupo tras una pausa de casi cuatro años en la que sus siete miembros cumplieron su servicio militar obligatorio.
Además, antecede a una gira mundial de 82 fechas.
Este viernes, la agencia de BTS informó que el personal médico recomendó a RM, de 31 años, llevar un yeso y "reducir todo movimiento físico" durante al menos dos semanas, después de lesionarse el tobillo el jueves durante los ensayos.
El regreso de BTS llega con el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, presentado como un nuevo álbum que encapsula la identidad surcoreana de una "boyband" ahora mucho más madura.
"Reflexionamos profundamente sobre nuestra identidad —y sobre la mejor manera de expresarnos con autenticidad— en toda nuestra música y nuestras actuaciones", dijo Jimin, de 30 años, miembro de BTS.
Comenzando con Body to Body y terminando con Into the Sun, el álbum "ARIRANG", compuesto por 14 temas, toma su nombre de una canción popular sobre la nostalgia y la separación que a menudo se considera el himno nacional no oficial de Corea del Sur.
Un tráiler animado recurre a la historia de unos estudiantes coreanos cuyo canto fue grabado por la antropóloga estadounidense Alice Fletcher en un fonógrafo de cilindros en Washington en 1896.
Mientras suena la melodía, el adelanto muestra a los alumnos navegando hacia Estados Unidos y a BTS en el Palacio Gyeongbokgung de Seúl, el escenario del concierto del sábado.
Con información de AFP