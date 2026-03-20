BTS regresa con nuevo álbum y un show histórico en Seúl pese a lesión de RM

El show programado para la noche del sábado y que se espera que atraiga a unas 260 mil personas, será el primero del grupo tras una pausa de casi cuatro años en la que sus siete miembros cumplieron su servicio militar obligatorio.

Además, antecede a una gira mundial de 82 fechas.

Este viernes, la agencia de BTS informó que el personal médico recomendó a RM, de 31 años, llevar un yeso y "reducir todo movimiento físico" durante al menos dos semanas, después de lesionarse el tobillo el jueves durante los ensayos.

El regreso de BTS llega con el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, presentado como un nuevo álbum que encapsula la identidad surcoreana de una "boyband" ahora mucho más madura.

"Reflexionamos profundamente sobre nuestra identidad —y sobre la mejor manera de expresarnos con autenticidad— en toda nuestra música y nuestras actuaciones", dijo Jimin, de 30 años, miembro de BTS.