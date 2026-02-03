Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Música

Netflix transmitirá en vivo concierto de regreso de BTS a los escenarios: acá los detalles

La banda de K-pop iniciará su gira con un show gratuito en Seúl y podrás verlo desde la comodidad de tu casa de la mano de Netflix.
mar 03 febrero 2026 12:19 PM
Netflix transmitirá en vivo el concierto del regreso de BTS a los escenarios: acá los detalles
El concierto gratuito de BTS en Seúl será transmitido en vivo por Netflix. Te contamos todos los detalles. (Emma McIntyre/Getty Images for The Recording A)

La plataforma de streaming Netflix transmitirá en vivo el concierto con el que oficialmente regresa BTS a los escenarios, luego de que los integrantes se ausentaran en 2022 para cumplir su servicio militar obligatorio.

Publicidad

La banda surcoreana confirmó el lanzamiento del álbum ARIRANG para el próximo 20 de marzo y al día siguiente un concierto gratis en la plaza Gwanghwamun de Seúl, previo al inicio de su gira.

El show gratuito del 21 de marzo se transmitirá en vivo a través de Netflix en más de 190 países.

¿A qué hora verlo?

El concierto dará inicio a las 8:00 pm hora local, así que en el caso de los ARMY en México tendrán que madrugar porque será a las 5:00 am.

ARIRANG —cuyo nombre alude a una canción folclórica coreana sobre la añoranza y separación—, será el primero desde “Proof”, antología de 2022.

Por si no lo viste:

Si tuviste problemas con los boletos de BTS en México en Ticketmaster, Profeco te dice cómo quejarte
Música

BTS en México 2026: Así será el escenario 360 grados en el Estadio GNP

Este proyecto "contiene una reflexión profunda sobre el origen e identidad del grupo", señala Netflix.

Además, el gigante de streaming anunció además el estreno de un documental sobre el regreso de la agrupación. Se llamará "BTS: el retorno” y será lanzado el próximo 27 de marzo.

La gira mundial comenzará en abril y tendrá 79 presentaciones en 34 ciudades, incluyendo Ciudad de México, Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires y Sao Paulo.

Con información de AFP

Publicidad

Tags

BTS

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad