Netflix transmitirá en vivo concierto de regreso de BTS a los escenarios: acá los detalles

La banda surcoreana confirmó el lanzamiento del álbum ARIRANG para el próximo 20 de marzo y al día siguiente un concierto gratis en la plaza Gwanghwamun de Seúl, previo al inicio de su gira.

El show gratuito del 21 de marzo se transmitirá en vivo a través de Netflix en más de 190 países.

¿A qué hora verlo?

El concierto dará inicio a las 8:00 pm hora local, así que en el caso de los ARMY en México tendrán que madrugar porque será a las 5:00 am.

ARIRANG —cuyo nombre alude a una canción folclórica coreana sobre la añoranza y separación—, será el primero desde “Proof”, antología de 2022.

Este proyecto "contiene una reflexión profunda sobre el origen e identidad del grupo", señala Netflix.

Además, el gigante de streaming anunció además el estreno de un documental sobre el regreso de la agrupación. Se llamará "BTS: el retorno” y será lanzado el próximo 27 de marzo.

La gira mundial comenzará en abril y tendrá 79 presentaciones en 34 ciudades, incluyendo Ciudad de México, Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires y Sao Paulo.

