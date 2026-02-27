Gorillaz sabe cómo sorprender a sus fans y lo hizo de nuevo, ahora con el estreno de un cortometraje que celebra el lanzamiento de su nuevo álbum The Mountain. Acá te contamos de qué va y todos los detalles para que no te lo pierdas.
Gorillaz celebra su álbum ‘The Mountain’ con un corto animado: ¿de qué trata?
Se trata de un proyecto de ocho minutos titulado The Mountain, The Moon Cave &The Sad God, dirigido por Jamie Hewlett y el estudio The Line. Es una aventura animada protagonizada por los integrantes de la banda Noodle, Murdoc, 2D y Russel, que exploran los temas del álbum y emprenden un “viaje” a la India.
Y es que no fue cualquier cosa, pues se necesitaron miles de horas de trabajo y 18 meses para realizar este corto que funge como un homenaje artesanal a la época dorada de la animación 2D, con un estilo que inspira en clásicos del cine de mediados del siglo XX.
Cortometraje de Gorillaz
El álbum The Mountain es un proyecto que fusiona diversas cosas como sonidos, idiomas e influencias de todo el mundo y toca temas como la pérdida, continuidad y evolución personal.
Montain Tour
Además, la banda llevará su Mountain Tour al Reino Unido e Irlanda durante la primavera de este año. Su gira iniciará el próximo 21 de marzo en Manchester y también tendrán un show especial en Londres el próximo 20 de junio.
¿Y qué hay de México? La banda no ha dado a conocer si ofrecerá shows en nuestro país, aunque muchos fans tienen la esperanza de que lo confirmen próximamente.