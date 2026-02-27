Gorillaz celebra su álbum ‘The Mountain’ con un corto animado: ¿de qué trata?

Se trata de un proyecto de ocho minutos titulado The Mountain, The Moon Cave &The Sad God, dirigido por Jamie Hewlett y el estudio The Line. Es una aventura animada protagonizada por los integrantes de la banda Noodle, Murdoc, 2D y Russel, que exploran los temas del álbum y emprenden un “viaje” a la India.

Y es que no fue cualquier cosa, pues se necesitaron miles de horas de trabajo y 18 meses para realizar este corto que funge como un homenaje artesanal a la época dorada de la animación 2D, con un estilo que inspira en clásicos del cine de mediados del siglo XX.

Cortometraje de Gorillaz