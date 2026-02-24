Tecate Emblema 2026: fases, precios de boletos y todo lo que se sabe

El line-up de la edición de este año que se realizará los próximos 16 y 17 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, incluye a artistas como Jonas Brothers, Gloria Trevi, Kenia Os, Louis Tomlinson, Cazzu y Paris Hilton como invitada especial, así que aparta la fecha y anota todos los detalles.

Fases y precios

El abono (pase para los dos días del festival) se podrá adquirir en tres fases y en tres tipos de accesos.

Recuerda que la fase 1 es el precio del acceso más barato y conforme avancen las fases y el tiempo, los precios subirán. Hasta el momento se han anunciado tres fases aunque habrá más. Quedarán de esta manera y no incluyen los cargos por servicio:

Fase 1: Acceso General $2,335.00 pesos; Comfortpass $3,945.00 pesos y Banamex Plus $5,260.00 pesos.

Fase 2: Acceso General $2,660.00 pesos; Comfortpass $4,499.00 pesos y Banamex Plus $6,745.00 pesos.

Fase 3: Acceso General $2,990.00 pesos; Comfortpass $5,056.00 pesos y Banamex Plus $6,745.00 pesos.