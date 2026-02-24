Todavía seguimos en la primera parte del año y los anuncios de conciertos y festivales en México no paran, algo que seguramente no le gusta a tu cartera aunque a ti sí. El Tecate Emblema 2026 ya anunció en días pasados un cartel (muuuy) prometedor con grandes artistas, así que si no te lo quieres perder te compartimos una breve guía con las fases y los precios para comprar tus boletos.
Tecate Emblema 2026: fases, precios de boletos y todo lo que se sabe
El line-up de la edición de este año que se realizará los próximos 16 y 17 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, incluye a artistas como Jonas Brothers, Gloria Trevi, Kenia Os, Louis Tomlinson, Cazzu y Paris Hilton como invitada especial, así que aparta la fecha y anota todos los detalles.
Fases y precios
El abono (pase para los dos días del festival) se podrá adquirir en tres fases y en tres tipos de accesos.
Recuerda que la fase 1 es el precio del acceso más barato y conforme avancen las fases y el tiempo, los precios subirán. Hasta el momento se han anunciado tres fases aunque habrá más. Quedarán de esta manera y no incluyen los cargos por servicio:
Fase 1: Acceso General $2,335.00 pesos; Comfortpass $3,945.00 pesos y Banamex Plus $5,260.00 pesos.
Fase 2: Acceso General $2,660.00 pesos; Comfortpass $4,499.00 pesos y Banamex Plus $6,745.00 pesos.
Fase 3: Acceso General $2,990.00 pesos; Comfortpass $5,056.00 pesos y Banamex Plus $6,745.00 pesos.
Fecha de preventa
La preventa para clientes Banamex será el miércoles 25 de febrero a partir de las 14:00 horas y tendrán la oportunidad de diferir la compra a 3 meses sin intereses.
La venta general será al día siguiente el jueves 26 de febrero.
Cartel completo
Además de los artistas que ya te dijimos más arriba, otros artistas como LP, Hercules & Love Affair, Zara Larsson, Mika y Lola Indigo ofrecerán shows inolvidables. Acá te dejamos el cartel completo:
Los rumores son ciertos… Tecate Emblema ha vuelto 💜🔙🌟 🌈— Tecate Emblema (@TecateEmblema) February 20, 2026
Más música, más recuerdos y más sorpresas nos esperan está 5ta edición de tu festi fav 😘 See u soon! #MakeEmblemaPopAgain#PreventaBanamex 25 de febrero, 2:00 p.m.
Venta General: 26 de febrero pic.twitter.com/KlVAUbvmww