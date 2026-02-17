El cantautor estadounidense Billy Steinberg, quien escribió la letra de canciones tan conocidas como Like a Virgin de Madonna, falleció el lunes en California a los 75 años, de acuerdo con información de medios estadounidenses.
Muere Billy Steinberg, compositor de 'Like a Virgin' de Madonna
El famoso cantautor estadounidense falleció a los 75 años de edad en California. Acá todo lo que sabe.
mar 17 febrero 2026 12:43 PM
Publicidad
Steinberg murió tras una batalla contra el cáncer, declaró su abogada, Laurie Soriano, al medio Variety.
El artista también escribió temas para Cindy Lauper (True Colors), Whitney Houston (So Emotional) o incluso para los Pretenders (I'll Stand by You), junto al compositor Tom Kelly.
No te pierdas:
En 1996 Steinberg recibió un premio Grammy por su trabajo en el álbum Falling into you, de la canadiense Céline Dion, elegido Álbum del Año.
El cantautor fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores en 2011.
"Muchas de sus canciones se han convertido en clásicos intemporales y continúan inspirando a numerosos artistas de renombre", estimó entonces esta institución.
Publicidad
Publicidad