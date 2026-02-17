Muere Billy Steinberg, compositor de ‘Like a Virgin’ de Madonna

Steinberg murió tras una batalla contra el cáncer, declaró su abogada, Laurie Soriano, al medio Variety.

El artista también escribió temas para Cindy Lauper (True Colors), Whitney Houston (So Emotional) o incluso para los Pretenders (I'll Stand by You), junto al compositor Tom Kelly.

En 1996 Steinberg recibió un premio Grammy por su trabajo en el álbum Falling into you, de la canadiense Céline Dion, elegido Álbum del Año.

El cantautor fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores en 2011.

"Muchas de sus canciones se han convertido en clásicos intemporales y continúan inspirando a numerosos artistas de renombre", estimó entonces esta institución.