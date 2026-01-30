Publicidad

Grammy 2026: ¿Quiénes son los nominados en las principales categorías? Acá la lista

La 68º edición de los Grammy reunirá a las grandes figuras de la música. Mira quiénes son los artistas que compiten por un galardón en las principales categorías.
vie 30 enero 2026 03:36 PM
Kendrick Lamar fue el máximo ganador de los Grammy la edición pasada. ¿Lo logrará de nuevo esta edición? (Gregory Shamus/Getty Images)

Las superestrellas Kendrick Lamar, Lady Gaga y por supuesto Bad Bunny buscan hacer historia este domingo en la 68º edición de los Premios Grammy que reunirá a todas las estrellas de renombre de la música en Los Ángeles.

El rapero Lamar, que el año pasado dominó la premiación al conseguir cinco gramófonos, regresa con nueve nominaciones y la esperanza de llevarse por primera vez el codiciado trofeo al Álbum del Año.

Algo que también representaría un hito para el puertorriqueño Bad Bunny y la camaleónica Lady Gaga, al frente de la lista de favoritos.

Con su exitoso álbum GNX y su sencillo Luther, que cuenta con la participación de SZA, Lamar, de 38 años, entró en las tres categorías más importantes de la gala: Grabación, Canción y Álbum del Año. Es esta última la que falta en la estantería del rapero ganador del Pulitzer, quien hasta ahora posee 22 estatuillas.

Pero no solo son ellos, acá los artistas con más nominaciones y la lista de las principales categorías de los Grammy 2026, que se realizará este domingo.

Artistas con más nominaciones

Kendrick Lamar - 9
Lady Gaga - 7
Bad Bunny - 6
Leon Thomas - 6
Sabrina Carpenter - 6

Lista de principales nominados

Álbum del Año

"DeBÍ TiRAR MáS FOToS" - Bad Bunny
"Swag" - Justin Bieber
"Man's Best Friend" - Sabrina Carpenter
"Let God Sort Em Out" - Clipse (Pusha T & Malice)
"Mayhem" - Lady Gaga
"GNX" - Kendrick Lamar
"Mutt" - Leon Thomas
"Chromakopia" - Tyler, The Creator

Grabación del Año

"DtMF" - Bad Bunny
"Manchild" - Sabrina Carpenter
"Anxiety" - Doechii
"Wildflower" - Billie Eilish
"Abracadabra" - Lady Gaga
"Luther" - Kendrick Lamar with SZA
"The Subway" - Chappell Roan
"APT." - Rose y Bruno Mars

Canción del Año

"Abracadabra" - Lady Gaga
"Anxiety" - Doechii
"APT." - Rose y Bruno Mars
"DtMF" - Bad Bunny
"Golden ("KPop Demon Hunters") - HUNTR/X
"Luther" -Kendrick Lamar with SZA
"Manchild" - Sabrina Carpenter
"Wildflower" – Billie Eilish

Mejor Artista Revelación

Olivia Dean
KATSEYE
The Marias
Addison Rae
sombr
Leon Thomas
Alex Warren
Lola Young

Mejor Interpretación Pop Solista

"Daisies" - Justin Bieber
"Manchild" - Sabrina Carpenter
"Disease" - Lady Gaga
"The Subway" - Chappell Roan
"Messy" - Lola Young

Mejor Interpretación Pop dúo/grupo

"Defying Gravity" - Cynthia Erivo & Ariana Grande
"Golden ("KPop Demon Hunters") - HUNTR/X
"Gabriela" - KATSEYE
"APT." - Rose y Bruno Mars
"30 For 30" - SZA with Kendrick Lamar

Mejor Álbum Vocal Pop

"Swag" - Justin Bieber
"Man's Best Friend" - Sabrina Carpenter
"Something Beautiful" - Miley Cyrus
"Mayhem" - Lady Gaga
"I've Tried Everything but Therapy (Part 2)" - Teddy Swims

Mejor Álbum de Rap

"Let God Sort Em Out" - Clipse (Pusha T & Malice)
"Glorious" - GloRilla
"God Does Like Ugly" - JID
"GNX" - Kendrick Lamar
"Chromakopia" - Tyler, The Creator

Mejor Interpretación Rap

"Outside" - Cardi B
"Chains & Whips" - Clipse (Pusha T & Malice), con la participación de Kendrick Lamar & Pharrell Williams
"Anxiety" - Doechii
"tv off" - Kendrick Lamar featuring Lefty Gunplay
"Darling, I" - Tyler, The Creator Featuring Teezo Touchdown

Mejor Video Musical

"Manchild" - Sabrina Carpenter
"So Be It" - Clipse
"Anxiety" - Doechii
"Love" - OK Go
"Young Lion" - Sade

