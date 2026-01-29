Grammy 2026: Lady Gaga tendrá una actuación especial y esto se sabe

La estrella estadounidense compite en siete categorías incluyendo tres principales: Grabación del Año por Abracadabra; Álbum del Año por Mayhem; Canción del Año por Abracadabra; Mejor Interpretación Pop Solista por Disease; Mejor Álbum Vocal Pop por Mayhem; Mejor Grabación Dance Pop por Abracadabra y Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional por el álbum Harlequin.

A Lady Gaga se le suman otros artistas anunciados para la celebración, por ejemplo Justin Bieber —quien actuará por primera vez en esta premiación—, Sabrina Carpenter, Post Malone, Pharrell Williams, Alex Warre, The Marias, entre otros.

De hecho, los encargados de actuar durante el segmento In Memoriam en la ceremonia serán Reba McEntire, Brandy Clark y Lukas Nelson.

¿Y qué hay de los presentadores? Bueno, agárrate porque los elegidos y anunciados hasta el momento son Harry Styles y Doechii, aunque en los próximos días se darán a conocer más artistas.

A qué hora y dónde ver los Grammy 2026

Como ya te contábamos, la cita será este domingo 01 de febrero. La ceremonia comenzará aproximadamente a las 19:00 horas tiempo centro de México.

Podrás seguir todos los detalles en vivo a través de TNT y en streaming por HBO Max.

¡Ahora sí, hagan sus apuestas!