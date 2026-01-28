Harry Styles tiene nuevas fechas en CDMX: acá todo sobre la preventa y precios de boletos

Fue durante la preventa para clientes Banamex la mañana de este miércoles cuando se hizo el anunció de dos nuevas fechas a través de redes sociales y posteriormente esta tarde se anunció una extra. De hecho, ya puedes formarte para los nuevos conciertos del intérprete de “As It Was”.

Como recordarás, los conciertos previamente anunciados serán los días 31 de julio y 1 de agosto. Ahora, también ofrecerá shows los días 4, 7 y 8 de agosto, también en el Estadio GNP Seguros.

Boletos de las nuevas fechas

La preventa Banamex para todas las fechas ya esta ocurriendo este 28 de enero, pero si crees que la fila virtual es muy extensa, todavía tienes una oportunidad en la venta general que se va a realizar mañana jueves 29 de enero.