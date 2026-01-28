Si pensabas que no ibas a alcanzar boletos para ver a Harry Styles en CDMX, estás equivocado. Debido a que los conciertos del artista británico tienen muy alta demanda, Ocesa anunció que se abrirán tres nuevas fechas.
Harry Styles tiene nuevas fechas en CDMX: acá todo sobre la preventa y precios de boletos
Fue durante la preventa para clientes Banamex la mañana de este miércoles cuando se hizo el anunció de dos nuevas fechas a través de redes sociales y posteriormente esta tarde se anunció una extra. De hecho, ya puedes formarte para los nuevos conciertos del intérprete de “As It Was”.
Como recordarás, los conciertos previamente anunciados serán los días 31 de julio y 1 de agosto. Ahora, también ofrecerá shows los días 4, 7 y 8 de agosto, también en el Estadio GNP Seguros.
Boletos de las nuevas fechas
La preventa Banamex para todas las fechas ya esta ocurriendo este 28 de enero, pero si crees que la fila virtual es muy extensa, todavía tienes una oportunidad en la venta general que se va a realizar mañana jueves 29 de enero.
Precios
Y la pregunta del millón… ¿cuánto cuestan los boletos de los conciertos de Harry Styles en México? Estos van desde los $1,091.25 pesos a los $6,547.25 pesos con cargos incluidos.
Por ejemplo, en secciones como General A y General B los boletos cuestan aproximadamente $2,500 pesos. En la zona GNP unos $4,200 pesos; Verde B unos $3,980.
Jorja Smith será la encargada de abrir los conciertos de Harry Styles en México. Su repertorio musical incluye R&B, soul, así como géneros alternativos.