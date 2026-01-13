Boletos de BTS 2026 en México: fechas de venta y cómo conseguir la membresía ARMY

Sí, la noticia que ARMY (fans de BTS) en México estaba esperando, por fin llegó: La banda de K-pop ofrecerá conciertos en nuestro país y serán más pronto de lo que pensábamos. Sin embargo, la compra de boletos no será de la manera tradicional, así que acá te explicamos los detalles.
BTS en México 2026: así puedes conseguir la membresía ARMY para comprar los boletos
Bighit Music, disquera de la agrupación surcoreana integrada por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, anunció que serán tres shows en la Ciudad de México, en el Estadio GNP Seguros, como parte de su gira mundial que abarca 2026-2027.
Anota las fechas porque BTS estará en México el próximo jueves 7, sábado 8 y domingo 10 de mayo de 2026, aunque no se descarta que anuncien más shows.
De hecho, no serán como a los que estamos acostumbrados, pues se dio a conocer que la gira contará con un diseño de escenario 360 grados para ofrecer una experiencia inmersiva que pone al público en el centro y aumenta la capacidad en cada uno de los recintos para que nadie se quede sin verlos.
Por si no lo viste:
¿Cuándo salen los boletos para BTS en el Estadio GNP?
Revisa tu cartera porque los boletos estarán disponibles en tres fechas: jueves 22 de enero para preventa ARMY Membership, viernes 23 de enero para preventa solo en fechas selectas y el sábado 24 de enero será la venta general.
Así será la venta de boletos
La venta será a través de Ticketmaster, sin embargo, hay una serie de pasos por seguir antes de esa fecha.
Los miembros ARMY (US o GLOBAL) deben registrarse en Weverse antes del 18 de enero para verificar su membresía. El acceso a la preventa varía según el tipo de membresía. En este link puedes consultar más información.
OJO: solo los miembros ARMY registrados podrán acceder a la preventa. Deberás ingresar un número de membresía de 9 dígitos para desbloquear el acceso. En el caso de los shows en México, se puede usar membresía USA o GLOBAL.
Cómo conseguir la membresía ARMY
En realidad es muy fácil. Podrás adquirirla en la tienda oficial de Weverse Shop. Su costo es de $409.82 pesos. Puedes comprarla en este link .
La gira dará inicio el jueves 9 de abril en Goyang, Corea del Sur, seguirá por Tokio, Japón y posteriormente llegará a Norteamérica con shows en Tampa, Florida, y luego por otras ciudades. También pasará por Europa y Reino Unido.