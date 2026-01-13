Boletos de BTS 2026 en México: fechas de venta y cómo conseguir la membresía ARMY

Bighit Music, disquera de la agrupación surcoreana integrada por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, anunció que serán tres shows en la Ciudad de México, en el Estadio GNP Seguros, como parte de su gira mundial que abarca 2026-2027.

Anota las fechas porque BTS estará en México el próximo jueves 7, sábado 8 y domingo 10 de mayo de 2026, aunque no se descarta que anuncien más shows.

De hecho, no serán como a los que estamos acostumbrados, pues se dio a conocer que la gira contará con un diseño de escenario 360 grados para ofrecer una experiencia inmersiva que pone al público en el centro y aumenta la capacidad en cada uno de los recintos para que nadie se quede sin verlos.

¿Cuándo salen los boletos para BTS en el Estadio GNP?

Revisa tu cartera porque los boletos estarán disponibles en tres fechas: jueves 22 de enero para preventa ARMY Membership, viernes 23 de enero para preventa solo en fechas selectas y el sábado 24 de enero será la venta general.

Así será la venta de boletos

La venta será a través de Ticketmaster, sin embargo, hay una serie de pasos por seguir antes de esa fecha.

Los miembros ARMY (US o GLOBAL) deben registrarse en Weverse antes del 18 de enero para verificar su membresía. El acceso a la preventa varía según el tipo de membresía. En este link puedes consultar más información.

OJO: solo los miembros ARMY registrados podrán acceder a la preventa. Deberás ingresar un número de membresía de 9 dígitos para desbloquear el acceso. En el caso de los shows en México, se puede usar membresía USA o GLOBAL.

Cómo conseguir la membresía ARMY

En realidad es muy fácil. Podrás adquirirla en la tienda oficial de Weverse Shop. Su costo es de $409.82 pesos. Puedes comprarla en este link .

La gira dará inicio el jueves 9 de abril en Goyang, Corea del Sur, seguirá por Tokio, Japón y posteriormente llegará a Norteamérica con shows en Tampa, Florida, y luego por otras ciudades. También pasará por Europa y Reino Unido.