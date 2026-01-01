BTS ya tiene fecha de lanzamiento de nuevo álbum y alista gira mundial

"Lo he estado esperando con más ilusión que nadie", escribió el líder del grupo, RM, en una carta manuscrita a los miembros del club de fans oficial.

Además, su discográfica, Big Hit Music, confirmó la información.

El disco será el primero de la banda desde la antología 'Proof', el álbum más vendido de Corea del Sur en 2022.

Desde ese año, el grupo se encontraba en pausa mientras sus integrantes realizaban el servicio militar, obligatorio para todos los varones menores de 30 años.

Los siete integrantes de BTS terminaron el servicio el año pasado y el grupo anunció su regreso para 2026.

BTS ostenta además el récord como el grupo más reproducido en Spotify y se convirtió en el primero de k-pop en encabezar simultáneamente las listas Billboard 200 y Billboard Artist 100 en Estados Unidos.