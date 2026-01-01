Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Música

BTS ya tiene fecha de lanzamiento de nuevo álbum y alista gira mundial

Tras casi cuatro años de pausa, el grupo de K-pop volverá a lo grande. Acá los detalles.
jue 01 enero 2026 04:00 PM
BTS ya tiene fecha de lanzamiento de nuevo álbum
BTS. (Matt Winkelmeyer/Getty Images)

BTS lanzará un nuevo álbum el próximo 20 de marzo antes de una gira mundial, anunció este jueves 01 de nero de 2026, el grupo de k-pop.

Publicidad

"Lo he estado esperando con más ilusión que nadie", escribió el líder del grupo, RM, en una carta manuscrita a los miembros del club de fans oficial.

Además, su discográfica, Big Hit Music, confirmó la información.

El disco será el primero de la banda desde la antología 'Proof', el álbum más vendido de Corea del Sur en 2022.

Lee más:

bts anuncia nuevo album y gira mundial
Música

“Hola, chicos ¡hemos vuelto!”: BTS anuncia nuevo álbum y gira mundial

Desde ese año, el grupo se encontraba en pausa mientras sus integrantes realizaban el servicio militar, obligatorio para todos los varones menores de 30 años.

Los siete integrantes de BTS terminaron el servicio el año pasado y el grupo anunció su regreso para 2026.

BTS ostenta además el récord como el grupo más reproducido en Spotify y se convirtió en el primero de k-pop en encabezar simultáneamente las listas Billboard 200 y Billboard Artist 100 en Estados Unidos.

Publicidad

Tags

BTS

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad