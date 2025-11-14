Bad Bunny, el más reconocido en los Latin Grammy: acá los principales ganadores

Además, el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso, nominados por primera vez en la famosa premiación, también alzaron cinco galardones de 10 categorías. Este explosivo dúo de hip hop, que viene de abrirle varios conciertos en Latinoamérica a Kendrick Lamar, conquistó la Mejor canción pop con "El Día del Amigo", uno de los éxitos de su viral "Papota", así como varias categorías de video y música alternativa.

Acá la lista de los ganadores en las principales categorías de la 26º edición de los Latin Grammy 2025:

Álbum del Año: "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" – Bad Bunny

Grabación del Año: "Palmeras en el Jardín" – Alejandro Sanz

Canción del Año: "Si Antes Te Hubiera Conocido" – Édgar Barrera, Andres Jael Correa Rios & Karol G (Karol G)

Mejor Canción Pop: "El Día del Amigo" – Ca7riel & Paco Amoroso

Mejor fusión/interpretación urbana: "DtMF" – Bad Bunny

Mejor interpretación de reggaetón: "Voy A Llevarte Pa PR" – Bad Bunny

Mejor Álbum de Música Urbana: "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" – Bad Bunny

Mejor Canción Urbana: "DtMF" – Bad Bunny

Mejor Álbum de Rock: "Novela" – Fito Páez

Mejor Álbum de Música Alternativa: "Papota" – Ca7riel & Paco Amoroso

Mejor Nuevo Artista: Paloma Morphy

Con información de AFP