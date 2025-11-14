Publicidad

Bad Bunny, el más reconocido en los Latin Grammy: acá los principales ganadores

Benito y el dúo Ca7riel & Paco Amoroso fueron los más galardonados en la edición 26º de los Latin Grammy. Mira la lista de los artistas que se llevaron un premio a casa.
vie 14 noviembre 2025 08:35 AM
Bad Bunny recibe premio de Mejor Álbum del Año
Bad Bunny recibe el premio a Mejor Álbum del Año por su más reciente lanzamiento "DeBI TIRAR MaS FOToS". (VALERIE MACON/AFP)

En una gala marcada por sorpresas, Bad Bunny se llevó el Latin Grammy al Álbum del Año y cerró una noche triunfal el jueves en Las Vegas.

Llegó a la gala como el gran favorito y obtuvo cinco de 12 nominaciones gracias a su nuevo álbum "DeBÍ TiRAR MáS FOToS”. "Gracias a todas las personas que trabajaron en este álbum, son muchos y los llevo a todos en mi corazón", dijo al aceptar el reconocimiento.

Además, el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso, nominados por primera vez en la famosa premiación, también alzaron cinco galardones de 10 categorías. Este explosivo dúo de hip hop, que viene de abrirle varios conciertos en Latinoamérica a Kendrick Lamar, conquistó la Mejor canción pop con "El Día del Amigo", uno de los éxitos de su viral "Papota", así como varias categorías de video y música alternativa.

Acá la lista de los ganadores en las principales categorías de la 26º edición de los Latin Grammy 2025:

Álbum del Año: "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" – Bad Bunny
Grabación del Año: "Palmeras en el Jardín" – Alejandro Sanz

Canción del Año: "Si Antes Te Hubiera Conocido" – Édgar Barrera, Andres Jael Correa Rios & Karol G (Karol G)
Mejor Canción Pop: "El Día del Amigo" – Ca7riel & Paco Amoroso
Mejor fusión/interpretación urbana: "DtMF" – Bad Bunny
Mejor interpretación de reggaetón: "Voy A Llevarte Pa PR" – Bad Bunny
Mejor Álbum de Música Urbana: "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" – Bad Bunny
Mejor Canción Urbana: "DtMF" – Bad Bunny
Mejor Álbum de Rock: "Novela" – Fito Páez
Mejor Álbum de Música Alternativa: "Papota" – Ca7riel & Paco Amoroso
Mejor Nuevo Artista: Paloma Morphy

Con información de AFP

