Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Música

¿Cuándo sale Spotify Wrapped 2025? Esto se sabe

Si ya estás listo para conocer cuál fue tu artista favorito de este año y tu resumen musical en Spotify, lee los detalles.
mar 02 diciembre 2025 05:19 PM
¿Cuándo sale Spotify Wrapped 2025? Esto se sabe
. (Avid Photographer. Travel the wo/Getty Images)

Si ya te estás preguntando cuál fue tu canción más escuchada o el artista que robó tu corazón este 2025 en Spotify, esto te va a interesar. Como bien sabes, cada año la plataforma de música brinda nuestro resumen anual a través de Spotify Wrapped.

Publicidad

Sin duda esta es una experiencia de la temporada que todos esperamos con emoción, pues este informe personalizado incluye estadísticas sobre el top 5 de canciones más reproducidas.

También, ofrece una lista de los artistas más escuchados, así como géneros favoritos y por supuesto el tradicional conteo de minutos que pasamos en la plataforma.

Te puede interesar:

Dua Lipa, Coldplay y otros artistas exigen poner fin a la reventa abusiva de boletos
Música

Dua Lipa, Coldplay y otros artistas exigen poner fin a la reventa abusiva de boletos

Fecha de Spotify Wrapped 2025

Calienta motores porque se espera que entre el miércoles 3 y viernes 5 de diciembre esté disponible este famoso resumen a través de la app.

Pero ojo, al ser un procesamiento que requiere tiempo debido a la cantidad de datos, la información que recopila de tu comportamiento en la app comprende del 1 de enero al 31 de octubre.

Si ya estás listo para conocer tu resumen anual de música entonces a partir de mañana a primera hora puedes entrar a la app y sumergirte en este viaje musical y, por supuesto, compartirlo con tus amigos a través de redes sociales.

Publicidad

Tags

Spotify

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad