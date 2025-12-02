¿Cuándo sale Spotify Wrapped 2025? Esto se sabe

Sin duda esta es una experiencia de la temporada que todos esperamos con emoción, pues este informe personalizado incluye estadísticas sobre el top 5 de canciones más reproducidas.

También, ofrece una lista de los artistas más escuchados, así como géneros favoritos y por supuesto el tradicional conteo de minutos que pasamos en la plataforma.

Fecha de Spotify Wrapped 2025

Calienta motores porque se espera que entre el miércoles 3 y viernes 5 de diciembre esté disponible este famoso resumen a través de la app.

Pero ojo, al ser un procesamiento que requiere tiempo debido a la cantidad de datos, la información que recopila de tu comportamiento en la app comprende del 1 de enero al 31 de octubre.

Si ya estás listo para conocer tu resumen anual de música entonces a partir de mañana a primera hora puedes entrar a la app y sumergirte en este viaje musical y, por supuesto, compartirlo con tus amigos a través de redes sociales.