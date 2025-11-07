Publicidad

Kendrick Lamar y Lady Gaga lideran las nominaciones de los Grammy 2026

El rapero estadounidense encabeza la lista con nueve nominaciones, seguido de Lady Gaga con siete. Acá la lista de los principales aspirantes.
vie 07 noviembre 2025 02:53 PM
Kendrick Lamar y Lady Gaga lideran las nominaciones de los Grammy 2026
Kendrick Lamar. (Gregory Shamus/Getty Images)

Por segundo año consecutivo, el rapero Kendrick Lamar encabezó la lista de nominados a los premios Grammy 2026, ahora con nueve nombramientos y superando las siete de Lady Gaga en la carrera por los máximos galardones de la industria musical.

GNX de Lamar, y MAYHEM de Gaga, competirán por el codiciado trofeo al Álbum del Año, en este codiciado evento que se celebra en febrero. A pesar de sus múltiples nominaciones, ninguno de los dos artistas se ha llevado a casa este galardón.

Por su parte, el puertorriqueño Bad Bunny tiene seis nominaciones, entre ellas la de Mejor Canción, Mejor Grabación del Año y Mejor Álbum del Año por "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" (DTMF).

Acá la lista de las principales nominaciones

Álbum del Año

"DeBÍ TiRAR MáS FOToS" (DTMF)- Bad Bunny
"Swag" - Justin Bieber
"Man's Best Friend" - Sabrina Carpenter
"Let God Sort Em Out" - Clipse (Pusha T & Malice)
"Mayhem" - Lady Gaga
"GNX" - Kendrick Lamar
"Mutt" - Leon Thomas
"Chromakopia" - Tyler, The Creator

Grabación del Año

"DTMF" - Bad Bunny
"Manchild" - Sabrina Carpenter
"Anxiety" - Doechii
"Wildflower" - Billie Eilish
"Abracadabra" - Lady Gaga
"luther" - Kendrick Lamar with SZA
"The Subway" - Chappell Roan
"APT." - Rose and Bruno Mars

Canción del Año

"Abracadabra" - Lady Gaga, Henry Walter & Andrew Watt, compositores (Lady Gaga)
"Anxiety" - Jaylah Hickmon, compositor (Doechii)
"APT." - Amy Allen, Christopher Brody Brown, Roget Chahayed, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park, Theron Thomas & Henry Walter, compositores (Rose, Bruno Mars)

"DTMF" - Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Benito Antonio Martínez Ocasio, Hugo René Sención Sanabria, Tyler Thomas Spry & Roberto Jose Rosado Torres, compositores (Bad Bunny)

"Golden [From 'KPop Demon Hunters']" - EJAE & Mark Sonnenblick, compositores (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI)

"luther" - Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Scott Bridgeway, Sam Dew, Ink, Kendrick Lamar, Solana Rowe, Mark Anthony Spears & Kamasi Washington, compositores (Kendrick Lamar with SZA)

"Manchild" - Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter, compositores (Sabrina Carpenter)

"Wildflower" – Billie Eilish O'Connell & Finneas O'Connell, compositores (Billie Eilish)

Mejor Artista Nuevo

Olivia Dean
KATSEYE
The Marias
Addison Rae
sombr
Leon Thomas
Alex Warren
Lola Young

Mejor interpretación individual Pop

"Daisies" - Justin Bieber
"Manchild" - Sabrina Carpenter
"Disease" - Lady Gaga
"The Subway" - Chappell Roan
"Messy" - Lola Young

Mejor interpretación duo/grupo Pop

"Defying Gravity" - Cynthia Erivo & Ariana Grande
"Golden [From 'KPop Demon Hunters']" - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI
"Gabriela" - KATSEYE
"APT." - Rose, Bruno Mars
"30 For 30" - SZA con Kendrick Lamar

Mejor Álbum Vocal Pop

"Swag" - Justin Bieber
"Man's Best Friend" - Sabrina Carpenter
"Something Beautiful" - Miley Cyrus
"Mayhem" - Lady Gaga
"I've Tried Everything but Therapy (Part 2)" - Teddy Swims

Mejor Álbum Rap

"Let God Sort Em Out" - Clipse (Pusha T & Malice)
"Glorious" - GloRilla
"God Does Like Ugly" - JID
"GNX" - Kendrick Lamar
"Chromakopia" - Tyler, The Creator

Mejor interpretación Rap

"Outside" - Cardi B
"Chains & Whips" - Clipse (Pusha T & Malice), con Kendrick Lamar & Pharrell Williams
"Anxiety" - Doechii
"tv off" - Kendrick Lamar con Lefty Gunplay
"Darling, I" - Tyler, The Creator Featuring Teezo Touchdown

Mejor video musical

"Manchild" - Sabrina Carpenter
"So Be It" - Clipse
"Anxiety" - Doechii
"Love" - OK Go
"Young Lion" - Sade

Mejor Álbum de Música Global

"Sounds Of Kumbha" - Siddhant Bhatia
"No Sign of Weakness" Burna Boy
"Eclairer le monde - Light the World" - Youssou N'Dour
"Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live)" - Shakti
"Chapter III: We Return to Light" - Anoushka Shankar con Alam Khan & Sarathy Korwar
"Caetano e Bethania Ao Vivo" - Caetano Veloso y Maria Bethania

Artistas con más nominaciones

Kendrick Lamar - 9
Lady Gaga - 7
Bad Bunny - 6
Leon Thomas - 6
Sabrina Carpenter - 6

Con información de Reuters y AFP

