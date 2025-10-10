Zayn Malik y Jisoo de Blackpink lanzan un dueto: esto se sabe

Se trata de un nuevo sencillo en colaboración con Warner Records, que explora el tema del nuevo amor. En dicha canción, los artistas intercambian versos sobre sumergirse en el romance.

"El tiempo se detiene y no quiero irme de tus labios/ Recorriendo mi cuerpo con las yemas de tus dedos”, interpreta Jisoo, mientras que Zayn Malik responde: "Sé lo que sientes y sé que quieres decirlo/ Yo también, pero debemos ser pacientes".

De hecho, el estribillo de la canción los encuentra prometiendo “enamorarse con los ojos cerrados”.

Este lanzamiento coincide con las presentaciones de la cantante surcoreana con Blackpink como parte de su Deadline World Tour, el cual ha dejado entradas agotadas.

Durante los shows, Jisoo ha interpretado material en solitario que forma parte de su miniálbum debut Amortage, el cual se lanzó a inicios de este año y el cual se posicionó en el número 1 de la lista de álbumes de Corea del Sur.