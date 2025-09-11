Ed Sheeran lanza su nuevo álbum: fecha de estreno y lo que se sabe

Este álbum que es sucesor de Autumn Variations (2023), llega con una llamativa portada rosa y reúne influencias del folk, hip hop, pop, dance, soul y rock.

El lanzamiento coincide con el inicio de su gira mundial, que arrancará en diciembre próximo en Europa y previo a extenderse a otros continentes.

Las nuevas etapas para el artista también están acompañadas de cambios en su vida personal, pues anunció esta semana que se prepara para vivir temporalmente en Estados Unidos.

"Me siento como la única persona que se muda a Estados Unidos", bromeó en una entrevista para el podcast The 2 Johnnies.

"Me voy de gira allí por un tiempo. Tengo una familia, no puedo estar yendo y viniendo", explicó el cantante, que añadió en Instagram que no quiere estar viajando entre Londres y San Diego.

El artista negó que su decisión estuviera motivada por razones fiscales. "Seguiré pagando mis impuestos en Reino Unido, porque es allí es donde vivo", aseguró.

Su mudanza temporal a Estados Unidos le impedirá acudir a los partidos del Ipswich Town, equipo de la segunda división inglesa de futbol, del que es seguidor. De hecho, Ed Sheeran adquirió una participación minoritaria del 1,4% en el club, convirtiéndose en accionista, en agosto de 2024 y suele acudir a Portmand Road, el estadio del equipo inglés.

