El rock mexicano está de luto, pues el vocalista de la banda Coda, Xava Drago, murió a los 56 años. El intérprete del gran éxito “Aún” padecía cáncer de estómago y, al ver que perdía la batalla contra la enfermedad, se despidió de sus fans.
Muere Xava Drago, vocalista de la banda Coda, a los 56 años
El anuncio lo dio a conocer la banda este jueves, en el que reconocieron el gran ser humano que era Xava —nombre artístico de Salvador Aguilar— para ellos y para todos.
“Nuestro corazón está roto. Con profunda tristeza queremos compartir con ustedes que nuestro amado Xava ha partido. Nuestro abrazo para toda su familia, deseamos de todo corazón que pronto encuentren consuelo y paz”, escribió la banda en un comunicado oficial.
Xava siempre fue un guerrero, amaba lo que hacía, siempre intenso, siempre apasionado
“Xava siempre fue un guerrero, amaba lo que hacía, siempre intenso, siempre apasionado, estamos profundamente agradecidos por haber compartido la vida y el escenario con él, ha sido un gran honor y una gran fortuna”, agregó.
En 2024, Salvador Aguilar fue diagnostico con cáncer de estómago, el cual es conocido por su agresividad y difícil de ser detectado en las primeras etapas y recientemente, fue desahuciado por los médicos.
Después de una larga lucha en el que el cáncer se fue de su organismo y regresó, el pasado 9 de agosto Xava dijo a sus fans que ya no había nada más que hacer y que los medicamentos ya no le estaban haciendo efecto. “Mis doctores ya no pueden hacer nada por mí”, compartió en su cuenta de Instagram.
Su familia también compartió un comunicado este jueves con un mensaje de despedida de Xava. “Hoy mi vida ha llegado a su fin y solo me queda decir que la viví a mi manera, canté, ‘rocanrolie’, pero sobre todo gocé y amé cada instante maravilloso que construí”, dice parte del mensaje.