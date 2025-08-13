Muere Nobuo Yamada, intérprete del opening de ‘Los Caballeros del Zodiaco’

MOJOST, la agencia que representaba a NoB, informó que el artista murió el 9 de agosto pasado. En el comunicado , publicado en sus redes sociales, sus representantes detallaron que la familia decidió realizar un funeral privado.

“Más adelante se celebrará una fiesta de despedida para fans”, informó la agencia de producción musical y pidió a los seguidores de Yamada abstenerse de visitar el domicilio del artista para presentar sus condolencias.



¿De qué murió Nobuo Yamada?

El cantante de 61 años, conocido en todo el mundo por cantar “Pegasus Fantasy”, el tema principal de Los Caballeros del Zodiaco (Saint Seiya), murió después de padecer cáncer de riñón.

En febrero de este año, Nobuo Yamada canceló su presentación en el concierto “Saint Seiya Pegasus Fantasy III Grand Finale”, que se realizó en CDMX en marzo.

La razón, dijo en ese momento, es que desde hacía siete años le habían diagnosticado el padecimiento. Desde que le informaron sobre la enfermedad, se sometió a radioterapia y, a pesar de que en un inicio le dieron cinco años de vida, el tratamiento médico y el ánimo del cantante fueron cruciales para alargar dos años más su existencia.

Nobuo Yamada murió a los 61 años. (Foto: MOJOST)

Qué cantaba Nobuo Yamada, además de “Pegasus Fantasy”

Sí, NoB era conocido por cantar “Pegasus Fantasy”, el tema principal y opening de Saint Seiya, pero también compuso la música y escribió la letra; lo mismo que con “Blue Forever”, la canción de cierre de la serie animada.

Además, interpretó los temas de los animes: