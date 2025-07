A través de una pantalla gigante en Time Square, Nueva York, así como en otros lugares como Los Ángeles e Islandia, se anunció el séptimo álbum de estudio del artista canadiense que marca un nuevo capítulo en su vida personal y artística.

De hecho, el mismo Bieber ha compartido a través de su cuenta de Instagram fotografías y videos de los espectaculares con el anuncio, donde aparece junto a su esposa Hailey Bieber y su hijo Jack Blues, de apenas 10 meses de edad.

En ese mismo anuncio se puede ver el listado de canciones que contiene el álbum SWAG. En total son 22 temas, entre ellos All I Can Take, Daisies, Yukon, Go Baby, Things You Do, Butterflies, Way It Is, First Place, Soulful, Walking Away, Devoción, 405, SWAG, entre otras.

Tras realizar durante varios meses sesiones musicales en su casa de Los Ángeles, Bieber viajó a Islandia en abril para terminar el álbum, de acuerdo con el medio The Hollywood Reporter.

SWAG incluye colaboraciones con artistas como Sexxy Red, Cash Cobain, Carter Lang (colaborador de SZA), Eddie Benjamin, así como el talento emergente británico Sekou.

Este lanzamiento llega tras cuatro años cuando estrenó Justice, uno de los álbumes más populares del artista de 31 años. También en ese lapso ocurrieron muchos cambios en su vida, como convertirse en papá, arreglar asuntos relacionados con la cancelación de su gira en 2022, así como ponerle fin a su relación laboral con Scooter Braun, su manager de toda la vida.

Fecha de estreno de SWAG

De acuerdo con diversos medios especializados, el nuevo álbum de Justin Bieber saldrá la noche de este jueves 10 de julio.