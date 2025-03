Mother Monster is back: Lady Gaga anuncia conciertos en México

A través de redes sociales, la cantante y actriz estadounidense anunció un concierto en el Estadio GNP Seguros como parte de su gira internacional.

Lady Gaga está por lanzar su nuevo álbum Mayhem el 7 de marzo, que incluye la canción “Die With A Smile”, que interpreta con Bruno Mars, y su más reciente hit “Abracadabra”.

¿Dónde y cuándo será el concierto?

El póster promocional de la gira Long Live Mayhem muestra a la artista con la estética gótica que ha caracterizado a su nuevo álbum y la Catedral Metropolitana de la CDMX detrás de ella.

“¡Viva la MAYHEM! We’re coming back”, publicó la artista en sus redes sociales y anunció que el concierto será el sábado 26 de abril de 2025 a las 21:00 horas en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

La preventa de boletos se realizará a partir del 6 de marzo a través de Ticketmaster.

¿Cuándo fue la última vez que Lady Gaga vino a México?

Una de las principales razones por las que su visita a México emociona a los fans nacionales es porque la última vez que Lady Gaga ofreció un concierto en el país fue el 26 de octubre de 2012 con la gira mundial The Born This Way Ball.