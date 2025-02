No importa si te gustaba o no su música, pero invariablemente has escuchado (y seguro te sabes) la famosa canción “Rata de dos patas” que tan famosa hizo Paquita la del Barrio, pero más allá de dedicársela a su exmarido, la letra fue pensada en un expresidente mexicano.

“Rata inmunda. Animal rastrareo. Escoria de la vida. Adefesio mal hecho. Infrahumano. Espectro del infierno. Maldita Sabandija”, ¿cuánto a que leíste cantando estas líneas?