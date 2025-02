Durante los Grammys 2025 , Billie Eilish, Chappell Roan, Benson Boone, Sabrina Carpenter y Shakira cantaron durante la ceremonia y hubo apariciones sorpresa, como Janelle Monáe haciendo un homenaje al fallecido Quincy Jones, o la mismísima Diana Ross entregando el premio a Mejor Canción del Año a Kendrick Lamar por "Not Like Us".

Por primera vez en la historia de su carrera, Beyoncé ganó el premio a Álbum del Año y, con esto, logró un récord histórico de 32 Grammys; mientras que el Pulitzer Kendrick Lamar fue el más galardonado de la noche, pues se llevó cinco premios.

Grammys 2025: lista completa de ganadores

ÁLBUM DEL AÑO

New Blue Sun – André 3000

– André 3000 GANADORA: Cowboy Carter – Beyoncé

Short n’ Sweet – Sabrina Carpenter

– Sabrina Carpenter Brat – Charli XCX

– Charli XCX Djesse Vol. 4 – Jacob Collier

– Jacob Collier Hit Me Hard and Soft – Billie Eilish

– Billie Eilish The Rise and Fall of a Midwest Princess – Chappell Roan

– Chappell Roan The Tortured Poets Department – Taylor Swift

Beyoncé ganó el primer Grammy por música country de su carrera. (Foto: Getty Images)

CANCIÓN DEL AÑO

“A Bar Song (Tipsy)” – Shaboozey

“Birds of a Feather” – Billie Eilish

“Die With a Smile” – Lady Gaga & Bruno Mars

“Fortnight” – Taylor Swift ft. Post Malone

“Good Luck, Babe!” – Chappell Roan

GANADOR: “Not Like Us” – Kendrick Lamar

“Please Please Please” – Sabrina Carpenter

“Texas Hold ‘Em” – Beyoncé

GRABACIÓN DEL AÑO

“Now and Then” – The Beatles

“Texas Hold ‘Em” – Beyoncé

“Espresso” – Sabrina Carpenter

“360″ – Charli XCX

“Birds of a Feather” – Billie Eilish

GANADOR: “Not Like Us” – Kendrick Lamar

“Good Luck, Babe!” – Chappell Roan

“Fortnight” – Taylor Swift Ft. Post Malone

MEJOR ARTISTA NUEVA

Benson Boone

Sabrina Carpenter

Doechii

Khruangbin

RAYE

GANADORA: Chappell Roan

Shaboozey

Teddy Swims

"Me dije que si alguna vez ganaba un Grammy y me paraba aquí le iba a exigir a la industria y a las disqueras que ganan millones de dólares a costa de los artistas, que deben ofrecer seguros médicos, sobre todo a artistas que están en desarrollo, y también mejor paga", dijo la artista frente a todos al recibir su premio.

Disqueras, deben tratar mejor a sus artistas, como empleados valiosos, con mayor protección y salario digno. Nosotras las tenemos a ustedes, pero... ¿ustedes cuidan de nosotras? Chappell Roan

MEJOR ÁLBUM DE POP VOCAL

GANADORA: Short n’ Sweet - Sabrina Carpenter

Hit Me Hard and Soft - Billie Eilish

- Billie Eilish Eternal Sunshine - Ariana Grande

- Ariana Grande The Rise and Fall of a Midwest Princess - Chappell Roan

- Chappell Roan The Tortured Poets Department - Taylor Swift

MEJOR INTERPRETACIÓN POP DÚO

“Us.” Gracie Abrams ft. Taylor Swift

“Levii’s Jeans” Beyoncé ft. Post Malone

“Guess” Charli xcx y Billie Eilish

“the boy is mine” Ariana Grande, Brandy y Monica

GANADORES: “Die With A Smile” Lady Gaga y Bruno Mars

MEJOR INTERPRETACIÓN POP SOLISTA

“Bodyguard”, Beyoncé

GANADORA: “Espresso”, Sabrina Carpenter

“Apple”, Charli xcx

“Birds of a Feather”, Billie Eilish

“Good Luck, Babe!”, Chappell Roan

Sabrina Carpenter es la primera gran ganadora de la noche. (Foto: Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Recording A)

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA URBANA

GANADOR: Nadie sabe lo que va a pasar mañana - Bad Bunny

Rayo - J Balvin

- J Balvin Ferxxocalipsis - Feid

- Feid Las letras ya no importan - Residente

- Residente Att - Young Miko

MEJOR ÁLBUM DE POP LATINO

GANADORA: Shakira, Las Mujeres Ya No Lloran

Anitta, Generación Funk

Luis Fonsi, El Viaje

Kany Garcia, GARCÍA

Kali Uchis, ORQUÍDEAS

Shakira dedicó su premio (el cuarto Grammy de su carrera) a los migrantes colombianos, así como a las mujeres y sus hijos.

Quiero dedicar este premio a todos mis hermanos y hermanas inmigrantes de este país. Ustedes son queridos, ustedes valen y yo siempre lucharé con ustedes y con todas esas mujeres que trabajan muy duro cada día para sacar adelante a sus familias. Shakira al recibir el Grammy 2025

Shakira dedica su premio a migrantes. (Foto: Getty Images)

Mejor álbum vocal pop tradicional