Chappell Roan recibe Grammy y exige a disqueras mejores condiciones laborales

Al subir al escenario, la estrella de 26 años que subió al escenario vestida como una princesa en un guiño a su popular "The Rise and Fall of a Midwest Princess”, transformó su discurso de aceptación en un poderoso mensaje a favor de los artistas emergentes y su derecho a mejores condiciones contractuales.

"Me dije a mí misma que si un día ganaba un Grammy y me tocaba pararme aquí frente a la más poderosa gente en la industria de la música, demandaría que las disqueras, que obtienen millones de dólares de los artistas, ofrezcan salarios aptos y atención médica", señaló Roan.

Las disqueras necesitan tratar a sus artistas como empleados valiosos Chappell Roan

"Las disqueras necesitan tratar a sus artistas como empleados valiosos", agregó.

"Disqueras, nosotros estamos con ustedes, pero... ¿Están ustedes con nosotros?", dijo, arrancando una sonora ovación.

En la codiciada categoría venció a Benson Boone, Sabrina Carpenter, Doechii, Khruangbin, Raye, Shaboozey y Teddy Swims.

Irrumpió en la escena global con su disco "The Rise and Fall of a Midwest Princess", una producción que aborda la sexualidad, el desamor y los anhelos con un sonido pegajoso y bailable, y que muestra el amplio rango vocal de la cantante que llegó a ser caracterizado por un crítico como "cantar en cursiva”.

Tras su lanzamiento, el álbum demoró en encontrar su camino, pero extravagantes presentaciones de Roan, como la que ofreció en el festival de Coachella, lo catapultaron a la línea de frente de la escena del pop.

Su teatral puesta en escena es parte de su atractivo. Su estética, fuertemente inspirada en la cultura drag, mezcla maquillajes dramáticos con atuendos conceptuales.

Canciones como "Good Luck, Babe!" y "Hot to Go!" Han sido parte de las listas de los 10 éxitos de Estados Unidos.

Su estrellato, que parece repentino, ha llegado con tal fuerza que ha desconcertado por momentos a la propia artista, que ha hablado públicamente de los desafíos de la fama.

Con información de AFP