Hoy, en la toma de posesión de Trump, la artista de country Carrie Underwood canta “America the Beautiful”, previo al evento oficial; mientras que los más conocidos -al menos de forma internacional- son la banda de pop setentera Village People, que interpretará su famosa canción “Y.M.C.A.” ese mismo día en el “rally de la victoria”, además de en otros eventos los días previos, según informa el medio estadounidense Axios .

“Me siento honrada de que se me haya pedido cantar en el acto de inauguración y ser una pequeña parte de este acontecimiento histórico. Me siento agradecida por responder a la llamada en un momento en el que todos debemos unirnos”, dijo Underwood a The Hollywood Reporter.

Mientras que el equipo del cantante de ópera Christopher Macchio (quién además ya ha acudido a distintos eventos republicanos) confirmó ya a distintos medios que es el responsable de interpretar el himno nacional estadounidense durante la investidura de Trump.

Además, ese mismo día, el presidente electo y su equipo realizarán un baile inaugural al que están invitados otros artistas de country como Jason Alean y Rascal Flatts, además de Billy Ray Cyrus (el papá de Miley Cyrus) y Kid Rock.