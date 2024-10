The Black Keys, Natanael Cano y el inicio de rocktubre en lo mejor de la semana

Próximos conciertos en México

Los Black Keys por fin estarán en solitario

Después de varias presentaciones en festivales, la banda originaria de Ohio pisarán el Pepsi Center WTC el proximo 3 de abril en 2025.

Los boletos ya están a la venta.

¿Te quedaste con más ganas de Franz Ferdinand?

Lánzate a la Sala (B) del Foro Indie Rocks! luego de su show para vivir una experiencia única con un DJ Set curado por Julian Corrie y Dino Bardot este próximo sábado 5 de octubre.

Hipnosis cambia de sede Y Gang of Four se agrega al lineup

El Festival Hipnosis programado para realizarse en el Club Deportivo La Campana del Ajusco cambia de dimensión al Estadio Fray Nano ubicado en la Alcaldía Venustiano Carranza, pero eso no es todo, Gang of Four y Boogarins se suman al cartel.

Información, reembolsos, cambios y upgrades en su sitio oficial.