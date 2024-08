La banda, cuyo álbum debut Definitely Maybe fue lanzado hace justo 30 años, se separó en 2009, cuando Noel Gallagher, guitarrista y compositor, dijo que ya no soportaba al líder de la banda y su hermano Liam.

“Esto es, esto está sucediendo”, anunciaron en sus redes sociales e informaron que los boletos para sus conciertos saldrán a la venta este sábado.

Las armas han callado. Las estrellas se han alineado. La gran espera ha terminado. Vengan a verlo. No será televisado. Oasis, en su anuncio de reunión

¿Dónde será la gira de Oasis en 2025?

Por ahora han sido anunciados 14 conciertos en distintas ciudades de Reino Unido durante el verano de 2025.

El primer concierto será en Cardiff, Gales, el 4 de julio. Además se presentarán en:

Manchester.

Londres.

Edimburgo.

Dublín.

Se espera que esta sea la primera etapa de una gira mundial (y decimos se espera porque con su larga historia de peleas, todo puede suceder con ellos).

"Las armas han callado. Las estrellas se han alineado. La gran espera ha terminado. Vengan a verlo. No será televisado", dijo la banda en un comunicado publicado en su página web.

El anuncio viene después de un fin de semana lleno de especulaciones sobre una posible reunión que provocó que en Spotify hubiera un aumento de 160% de reproducciones de su música en todo el mundo, solo en un periodo de dos horas del lunes.

Esta gira marcará el 30 aniversario de su segundo álbum (What’s the story) Morning Glory?, sí, ese donde venía las canciones “Wonderwall” y “Don’t look back in anger” y que vendió más de 22 millones de copias en todo el mundo. De hecho, en Reino Unido fue el álbum más vendido de la década de los 90.

Con información de Reuters