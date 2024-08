Otras noticias musicales de la semana:

De Rusia con amor: Human Tetris

La banda rusa, con una reciente base en México, se presenta en el Pabellón Oeste en la sagrada Río Churubusco, aún hay boletos disponibles.

El festival de morras para todxs

Empieza la festivaliza y el banderazo lo da el Festival Hera HSBC y su lineup lleno de mujeres que han puesto en alto en nombre de la música, Bomba Estéreo cerrará la primera edición que, en serio, te recomendaos no perderte por nada del mundo; aún hay boletos en general, comfort y PLUS:

Peter Hook y la leyenda que sigue

El ex-miembro de Joy Division vuelve a México para celebrar su amor por el país y darnos todas esas canciones que viven y vivirán dentro de nuestras playlist. El próximo 29 de agosto de 2024 ocupará el escenario del Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes en la Ciudad de México.

Aún hay boletos disponibles.

Babásonicos y su visita al coloso de Reforma

Los próximos 30 y 31 de agosto en el Auditorio Nacional la banda argentina tocará sus éxitos de principio a fin.

Aún hay algunos accesos disponibles.

Incubus por fin vuelve a México

El próximo 21 de marzo, prepárate para una noche épica en el Velódromo Olímpico de la Ciudad de México. La banda multiplatino de Los Ángeles estará interpretando el álbum Morning View en su totalidad y todos sus éxitos.

Los boletos ya están disponibles.

Canciones nuevas de...

Sabrina Carpenter y su verano dorado

Bajita y dulce. Su esperado álbum por fin está en todos los sitios de streaming y en tiendas, pero eso no es todo, la popstar nos comparte un video de lanzamiento con "Taste" donde también aparece Jenna Ortega, en un claro homenaje a La muerte le sienta bien:

Sophia Warren hace su debut

La californiana presentará su EP el próximo 30 de octubre, pero nos aligera la espera con este track que habla de aceptarse a uno mismo y amarse antes cualquier otra cosa:

Kenia Os y Steve Aoki refrendan a México en la música

El ritmo vibrante, que impulsa a vivir el presente, se complementa con la participación de Kenia Os que añade un toque fresco a la música del DJ, quien repite su colaboración con Dos Equis.

Blink-182 tiene un as bajo la manga

Con algunas sorpresas guardadas para sus fanáticos. El trío de happy punk lanzó dos nuevos sencillos, "All In My Head' y 'No Fun', que serán parte de su próximo álbum: One More Time… Part 2

Mura Masa avanza hacía la noche

Con cuatro álbumes bajo el brazo, el productor británico nos pone en la pista de baile para disfrutar algunos de los mejores beats del momento. Curve 1, el título del álbum más reciente nos presenta en casi 50 minutos la manera ideal de fiestear en 2024.

Peace out!