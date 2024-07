Childish F*cking Gambino, Xavi y James Blake: lo mejor de la semana musical

Próximos conciertos en México

Hay Festival, sí

La novena edición del Hay Festival Querétaro se llevará a cabo del 5 al 8 de septiembre y pretende ser el festival más diverso hasta la fecha, con participantes de 22 países, eventos en universidades y muchas más novedades.

¿Les mencioné que viene Colin Greenwood (Radiohead)? Imperdible.

Chicago siempre cae bien

Dehd estará nuevamente en el país, ahora con un nuevo álbum bajo el brazo: Poetry.

El evento será el próximo 13 de septiembre en el Foro Puebla. Los boletos estarán disponibles en la venta general a partir del 3 de julio a las 11:00 horas en las taquillas del inmueble y en línea.

Isaac Delusion en la CDMX

Luego de iniciar su vuelta a los shows en vivo, Isaac Delusion llegará por primera vez a México y la Sala (B) del Foro Indie Rocks! será testigo de uno de los shows que más han estado esperando sus fans este próximo 23 de noviembre.

¿Has realmente escuchado Harvest Moon?

La banda californiana regresa a la CDMX después de su visita en el marco del Vive Latino. Jeffrey Paradise y compañía, llegarán al Auditorio BB de la Ciudad de México el próximo 19 de octubre.

Otro gran debut para la CDMX

Good Kid, la banda hype de Ontario llegará por primera vez a México y al Foro Puebla 186, el próximo 12 de octubre y ya puedes adquirir tus entradas. ¡CORRE!

La reseña de la semana

James Blake & Lil Yatchi - 'Bad Cameo'

⭐⭐⭐⚝ ⚝

¿Qué es lo que la gente espera de un prodigio? Es innegable que James Blake es un genio y que mucha de su música ha roto paradigmas en la industria, talento que comparte con Lil Yatchi. Esto, naturalmente debería ser algo maravilloso, pero en vez de eso es un álbum... disfrutable.

Su trabajo en cada pista es envidiable, las voces, los sonidos, la velocidad, el misticismo tienen alta calidad y las ganas de bailar existen en vario' momento del álbum, pero esto no es nada que no hayamos visto antes, incluso por separado, pues ya sea que seas fan de uno o de otro, encontrarás momentos donde brilla cada uno a su manera, es un álbum lleno de reminiscencias, pero que no llega a lograr un mezcla revolucionaría, es como si solo hubieran lanzado muchas colaboraciones juntas sin que realmente haya una motivación genuina e identificable.

No es una unión que lleve a lugares remotos y por momentos llega a sentirse como un fan service. Ahora, esto no es algo pésimo, es solo que, como fanático, esperaba más de esta colab, pues si alguien pudo hacer retumbar un año como el 2024 era James Blake a lado de Lil Yatchi. Una icógnita que me llevo en el bolsillo es que ¿es esto lo que quiso significar Bad Cameo? A Blake sería al único que podría creerle.

Track sugerido: "Run Away From the Rabbit"