Peso Pluma, Corona Capital y Bruno Mars en lo mejor de la semana musical

¡Adiós tonotos!: Foro Sol ahora será Estadio GNP Seguros

Después de 30 años de conquistar el corazón de millones de asistentes en la Ciudad de México, el renovado Estadio GNP Seguros abrirá sus puertas el próximo 10 de agosto. Esta nueva era comenzará con presentaciones de artistas de talla internacional como Feid, Natanael Cano, Caifanes, Metallica, Eric Clapton, The Killers, Blink 182, Iron Maiden, Los Fabulosos Cadillacs, Paul McCartney y Twenty One Pilots.

Próximos conciertos en México

Bruno Mars será el acto ignaural del Estadio GNP Seguros

El cantante estadounidense anunció su regreso a México para el 10 de agosto. La preventa Citibanamex comenzó hoy, 21 de junio. Para el público en general, la venta inicia el sábado 22 de junio.

El Beatle más famoso (vivo) vuelve a México

Debido al fenomenal éxito de la gira Got Back en México el año pasado, Sir Paul McCartney regresará para shows adicionales en Monterrey y Ciudad de México como parte de la etapa sudamericana de 2024 de la gira, que se lanzó en los Estados Unidos en 2022.

La preventa arranca el 27 de junio.

El DJ figura celebrará el Día de Muertos en México

Fatboy Slim regresa a la CDMX acompañado de invitados especiales que aún no son revelados. La cita es el próximo 1 de noviembre en el Pepsi Center y los boletos ya están disponibles.

El Corona Capital está vivo

Con un reto por delante, uno de los festivales más importantes de Latinoamérica está listo para su edición 2024. Paul McCartney, Empire Of The Sun, QOTSA, Shawn Mendes, New Order y Toto encabezan el evento.

La preventa inicia el 25 de junio.

La reseña de la semana

Peso Pluma - 'ÉXODO'

4 de 5

Génesis, su primer álbum, le trajo a Peso Pluma varios momentos récord, pero también generó controversia por algunas de sus letras, lo que le generó "problemas" con algunos de los sectores más polémicos y violentos del país. Con Éxodo, su álbum doble, la estrella de corridos tumbados ha creado "una respuesta directa a la prensa negativa" para explicar "por qué hacemos lo que hacemos y por qué cantamos lo que cantamos", comentó a la Rolling Stone.

Para mostrar su versatilidad, La doble P utiliza la primera parte de Éxodo para profundizar en la música regional mexicana y los corridos tumbados por los que es conocido, y la segunda para incursionar en el trap latino y el reggaeton, con colaboraciones de Cardi B, Anitta, Kenia Os y algunos más.

¿Sus puntos fuertes? Aprovechar el talento de cada una de sus colaboraciones, ¿lo débil? Quizá es un trabajo demasiado cuidado, se nota bastante que fueron, él y su equipo, por una fórmula infalible que tiene de todo para llenar el oído masivo, ¿es necesariamente negativo? No, creo que hay veces que las oportunidades no se pueden dejar pasar y Peso Pluma aprovechó para dar un segundo paso fuerte y conciso en la industria.

Track sugerido: "Vino tinto".