El Corona Capital 2024 ya tiene cartel oficial, estos son los precios

Cartel del Corona Capital 2024

La sorpresa de este año fue que el lineup incluye también a bandas y artistas de renombre como Green Day, Zedd, Shawn Mendes, New Order, Paul McCartney, Queens of the Stone Age, así como Empire of the Sun, quienes son los headliners distribuidos en los tres días del evento.

Entre otras bandas que figuran en el cartel se encuentran para el primer día del festival: Air Yel, Alice Phoebe Lou, Badbadnotgood, Blonde Redhead, Blü Eyes, French 79.

Para el segundo día del festival: American Football, Black Pumas, Ekkstacy, Petey, The Blaze, Travis, Tyla, entre otros.

Para el tercer día del festival: Iggy Pop, Leon Bridges, Bar Italia, Beck, Crumb, Sprints, Natalie Jan y más.

Tras la filtración del cartel por la banda Toto, el Corona Capital reveló el lineup completo del festival 2024. (Foto: redes sociales Festival Corona Capital)

¿Cuándo será el Corona Capital 2024?

El tan esperado Coronal Capital 2024 se realizará los próximos 15, 16 y 17 de noviembre, como cada año en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

¿Cuánto cuestan los boletos del CC 2024?

Abono Acceso General, fase 1: $4,490.00 pesos.

Abono Comfort Pass, fase 1: $6,635.00 pesos.

Abono Citibanamex Plus: $8,780.00 pesos.

Paquetes de viaje: desde $39,155.00 pesos hasta los $145,310.00 pesos.

La preventa de boletos para el Coronal Capital 2024 será el 25 de junio a partir de las 14:00 horas para clientes Citibanamex, y un día antes se realizará la ya conocida Preventa Priority. La venta general de los boletos del Corona Capital 2024 será el 26 de junio.