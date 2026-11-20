Se trata de la sexta entrega de la saga titulada oficialmente La Era de Hielo: Un mundo de lava y dará continuidad a las aventuras prehistóricas de Manny, Diego, Sid, Buck y el resto del grupo. Esta vez, su hogar podría estar en peligro.

La dirección está a cargo de John Donkin (La era de hielo: las aventuras de Buck) y producida por Lori Forte (La era de hielo, la era de hielo: choque de mundos).



Tráiler oficial de La era de hielo 6

Disney ya había lanzando un avance a inicios de julio, sin embargo, por fin presentó el tráiler oficial. Acá te lo dejamos:

Fecha de estreno

En un principio se había dicho que se estrenaría el 4 de febrero, pero ahora la espera será menor porque 20th Century Studios confirmó que llegará a los cines el 28 de enero.

Esta cinta marca oficialmente el regreso de la saga a la pantalla grande, pues tuvo que pasar prácticamente una década para que esto ocurriera.