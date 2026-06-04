TRÁILER: ‘La era de hielo 6’ llega con su primer avance y fecha de estreno

El próximo capítulo en las desventuras prehistóricas de Manny, Diego, Sid, Buck y el resto, será la sexta entrega de la saga principal y está dirigida por John Donkin (La era de hielo: las aventuras de Buck) y proucida por Lori Forte (La era de hielo, la era de hielo: choque de mundos).

¿Y qué hay de Scrat? No te preocupes porque no lo vas a extrañar, el mismo animalito sigue obsesionado con la misma nuez que de hace 26 años, cuando se lanzó la primera entrega.

Este primer vistazo muestra una explosión de la que sale disparada la icónica nuez, posteriormente Scrat y luego todos los personajes, quienes empiezan a chocar entre sí. Luego termina con un tierno final donde vemos a Baby Scrat con su propia mini nuez.

Elenco

El elenco original de voces vuelve a La era de hielo 6: Ray Romano como Manny, Denis Leary como Diego, John Leguizamo como Sid, Simon Pegg como Buck y Queen Latifah como Ellie.