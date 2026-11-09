Nadie lo esperaba; James Gunn y Peter Safran dejarán sus cargos como directores ejecutivos y presidentes de DC Studios, en medio de una importante reorganización ejecutiva y ya se dio a conocer quién asumirá ambos cargos.
James Gunn y Peter Safran dejan la dirección de DC Studios: ¿quién llegará al cargo?
Ahora, Skydance, que supervisa la división gracias a la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount en una transacción de 111 mil millones de dólares el mes pasado, ha nombrado al exejecutivo de Marvel Jeremy Latcham, presidente y director creativo de DC Studios.
Este cambio en los puestos será efectivo a partir del 1 de diciembre, luego de cuatro años de asumir el cargo. En este tiempo, Gunn y Safran tuvieron los estrenos de las cintas Superman, Supergirl y Clayface, este último el más reciente.
En el caso de la pantalla chica, habían lanzado las series The Penguin, Peacemaker (temporada 2) y Lanterns, y actualmente tenían sobre la mesa proyectos para los próximos años, de acuerdo con The Hollywood Reporter.
“James y Peter inauguraron una nueva era para DC Studios y la guiaron a través de un periodo de verdadera transformación, sentando las bases y creando un catálogo del que estamos increíblemente orgullosos”, expresaron David Ellison, presidente y director ejecutivo de Skydance, y Ynon Kreiz, codirector ejecutivo.
Agradecemos su pasión, sus contribuciones y su compromiso con esta legendaria marca
"Agradecemos su pasión, sus contribuciones y su compromiso con esta legendaria marca", agregó.
Pero esto no es un adiós definitivo, pues el dúo seguirá involucrado creativamente en ciertos proyectos. Por ejemplo, Gunn tiene a cargo la secuela de Superman, Man of Tomorrow en posproducción y que está prevista para lanzarse en 2027.
También, Gunn y Safran siguen como productores de The Batman: Part II, que hasta el momento está planeada llegar a la pantalla grande en 2028 y tras varios tropiezos en la producción.
Una vez que ambos terminen su etapa como ejecutivos, se prevé que vuelvan a tiempo completo a su trabajo creativo.
En el caso de Latcham, volverá a sus inicios como ejecutivo, pues recordemos que fue uno de los primeros colaboradores de Marvel Studios cuando se incorporó en 2004.