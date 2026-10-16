'The Batman II': Steven Soderbergh se suma al rodaje para ayudar a Reeves a concluirlo

De acuerdo con información del portal Variety, mientras Reeves atiende su asunto familiar, el productor y guionista Steven Soderbergh lo ayudará a terminar las últimas semanas de rodaje de la cinta.

¿Y cómo pasó esto? El propio Soderbergh, conocido por La gran estafa y Código negro, se puso en contacto con Reeves para ofrecer su ayuda, la cual respalda DC Studios.

“Matt y Steven trabajarán en estrecha colaboración con los actores y el equipo para plasmar la visión de Matt en la película”, dijo un representantel del estudio.



Por su parte, Soderbergh dijo que el trabajo de Reeves es impresionante. “Fue intencional, específico y rigurosamente coherente”, expresó.

Esto no quiere decir que Matt Reeves dejará de participar en el proyecto. Seguirá trabajando en la producción, pero no en el set mientras finaliza el rodaje principal.

El estreno de Batman II está previsto para febrero de 2028.