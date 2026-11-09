‘Godzilla Minus Zero’: así le fue en taquilla en su primer fin de semana en la pantalla grande

Cómo le fue a Godzilla Minus Zero en taquilla

La cinta dirigida por el japonés Takashi Yamazaki lideró la taquilla de Norteamérica con 30.5 millones de dólares (mdd), lo que supone un gran comienzo para una peli del famoso monstruo. Esta cifra es ligeramente baja de las estimaciones, que se situaban en los 31.6 mdd, según cifras compartidas por Variety.

Algo que impulsó el buen recibimiento de la secuela de Godzilla en las salas de cine fueron los excelentes críticas y altas puntuaciones del público tanto en Rotten Tomatoes, así como una clasificación “A” en encuestas de CinemaScore.

Fuera de Norteamérica, Godzilla Minus Zero recaudó 31.4 mdd en 77 mercados, lo que da un total de 62 mdd a nivel mundial en su primer fin de semana en cartelera.



Godzilla Minus Zero vs Godzilla Minus One

La antecesora de 2023 Godzilla Minus One también tuvo un muy buen recibimiento en la taquilla de Norteamérica en ese momento. La épica entrega de ciencia ficción recaudó 11.4 mdd durante su fin de semana de estreno, pero no se acercó al menos ni a la mitad de la reciente cinta, que triplicó la cifra con creces y reforzó el interés del público por la franquicia japonesa.

De qué trata Godzilla Minus Zero

Retoma la historia en 1949, dos años después de los turbulentos acontecimientos de Godzilla Minus One, y sigue a la familia Shikishima mientras se enfrenta a una nueva catástrofe. Esta peli vuelve con una escala aterradora y fue filmada para IMAX con cámaras digitales de alta definición certificadas.