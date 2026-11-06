La cinta animada La venganza del charro negro ha tenido muy buen recibimiento en la pantalla grande y, tan solo en dos semanas, ha recaudado una cifra que ya la colocó en el top 10 de las películas mexicanas más taquilleras, en donde destacan títulos incluso de 2013.
'La Venganza del Charro Negro' ya es parte del top 10 de las películas mexicanas más taquilleras
Dirigida por Marverick Eduardo Núñez Aguilera, la peli ya acumula en taquilla nacional 197.7 millones de pesos, una cifra que la coloca a la par de Ya veremos (2018) en el noveno puesto de ese top 10.
De hecho, la cinta superó en la taquilla a Wildwood: El Bosque salvaje, película estadounidense animada y estrenada hace una semana, pues ha recaudado tan solo 23.2 millones de pesos.
La venganza del charro negro es la octava entrega de la saga mexicana Las leyendas, también posicionada como la más taquillera en México.
Si no la has visto, aún estás a tiempo porque continúa en cines de México.
De qué trata
Tras varios años, el temible Charro Negro regresa decidido a vengarse de Leo San Juan y saldar una deuda pendiente. Para conseguirlo, liberará a algunas de las criaturas y leyendas sobrenaturales que Leo ha enfrentado en sus aventuras, obligándolo a reencontrarse con antiguos enemigos. Sin embargo, el Charro Negro tiene un objetivo mucho más personal: su hermano, Nando.
Mientras fuerzas sobrenaturales se desatan y la amenaeza aumenta, Leo tendrá que proteger a su hermano y reunir de nuevo a sus amigos para descubrir los verdaderos planes del Charro Negro.
Así va el top 10 de las películas mexicanas más taquilleras
1. No se aceptan devoluciones (2013): $601.1 millones de pesos.
2. Nosotros los Nobles (2013): $341.1 millones de pesos.
3. No manches Frida 2 (2019): $329.3 millones de pesos.
4. ¿Qué culpa tiene el niño? (2016): $277.7 millones de pesos.
5. Mirreyes vs. Godínez (2019): $238.7 millones de pesos.
6. No manches Frida (2016): $222.3 millones de pesos.
7. Radical (2023): $208.4 millones de pesos.
8. Hazlo como hombre (2017): $201 millones de pesos.
9. Ya veremos (2018): $197.7 millones de pesos // La venganza del charro negro (2026): $197.7 millones y contando.
10. La dictadura perfecta (2014): $189.2 millones de pesos.