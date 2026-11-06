'La Venganza del Charro Negro' ya es parte del top 10 de las películas mexicanas más taquilleras

Dirigida por Marverick Eduardo Núñez Aguilera, la peli ya acumula en taquilla nacional 197.7 millones de pesos, una cifra que la coloca a la par de Ya veremos (2018) en el noveno puesto de ese top 10.

De hecho, la cinta superó en la taquilla a Wildwood: El Bosque salvaje, película estadounidense animada y estrenada hace una semana, pues ha recaudado tan solo 23.2 millones de pesos.

La venganza del charro negro es la octava entrega de la saga mexicana Las leyendas, también posicionada como la más taquillera en México.

Así le ha ido en taquilla a la película animada mexicana La venganza del charro negro. (IMDb)



Si no la has visto, aún estás a tiempo porque continúa en cines de México.

De qué trata

Tras varios años, el temible Charro Negro regresa decidido a vengarse de Leo San Juan y saldar una deuda pendiente. Para conseguirlo, liberará a algunas de las criaturas y leyendas sobrenaturales que Leo ha enfrentado en sus aventuras, obligándolo a reencontrarse con antiguos enemigos. Sin embargo, el Charro Negro tiene un objetivo mucho más personal: su hermano, Nando.

Mientras fuerzas sobrenaturales se desatan y la amenaeza aumenta, Leo tendrá que proteger a su hermano y reunir de nuevo a sus amigos para descubrir los verdaderos planes del Charro Negro.