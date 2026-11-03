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¿Cómo le ha ido a ‘Clayface’ en taquilla? Esto recaudó en México y a nivel mundial

El thriller de terror de James Watkins ha tenido muy buen recibimiento en la pantalla grande.
mar 03 noviembre 2026 12:10 PM
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¿Cómo le ha ido a ‘Clayface’ en taquilla? Esto recaudó en México y a nivel mundial
Si todavía no has visto Clayface, aún estás a tiempo. Mira cómo le está yendo en la taquilla tras dos fines de semana en la pantalla grande. (IMDb)

Clayface, la película de terror de DC Studios y una de las más esperadas del último trimestre del año tuvo muy buen recibimiento en la taquilla mundial y no lo decimos nosotros, lo dicen los propios números y acá te contamos cómo le fue.

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Taquilla de Clayface

La cinta estrenada el pasado 23 de octubre y protagonizada por Tom Rhys Harries comenzó con el pie derecho y, tras dos fines de semana en las salas de cine, la producción recaudó en taquilla unos 82 millones de dólares (mdd) a nivel mundial.

Luego de diez días en la cartelera y hasta el 01 de noviembre, Clayface acumuló cerca de 82.9 mdd en la taquilla. De esa cantidad, 44.06 mdd corresponden a Estados Unidos y Canadá, y el resto, 38,9 mdd, corresponden a mercados internacionales.

En el caso de México, la cinta centrada en uno de los enemigos de Batman, reportó una recaudación de 2.5 millones de dólares hasta el 02 de noviembre.

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De qué trata

Clayface, del director James Watkins, trata sobre el icónico villano de la galería de antagonistas de Gotham.

El meteórico ascenso de Matt Hagen, de joven de las calles de Gotham a galán de Hollywood, se ve trágicamente truncado cuando las acciones de un jefe criminal local lo dejan horriblemente desfigurado. Abandonado por su equipo y sin nada que perder, Matt busca un tratamiento de vanguardia que, milagrosamente, le devuelve su apariencia anterior… pero que también afecta de forma inesperada su cordura, arrastrándolo por un espiral destructivo de venganza absoluta.

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