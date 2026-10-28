TRÁILER: La miniserie ‘Orgullo y Prejuicio’ ya tiene avance oficial y esta es la fecha de estreno

Este proyecto se compone de tan solo seis episodios y tendrá como protagonistas a Emma Corrin y Jack Lowden -que interpretarán a los enemigos-amantes Elizabeth Bennet y Mr. Darcy.

¿Y se trata solo de una inspiración? Hasta el momento, se sabe que esta serie se apegará en la mayor medida de lo posible a la novela de Austen, publicada en 1813.

Como recordarás, no es la primera adaptación que se hace sobre esta novela. De hecho, hay más de una decena de adaptaciones oficiales tanto en el cine como en la televisión.



Elenco

Esta nueva miniserie está a cargo de Dolly Alderton. Además de Bennet y Lowden, el elenco incluye a Olivia Colman (Mrs. Bennet), Rufus Sewell (Mr. Bennet). Daryl McCormack (Mr. Bingley) y Siena Kelly (Caroline Bingley).

Fecha de estreno

Toma nota porque no tendrás que esperar mucho tiempo para ver la miniserie de Orgullo y Prejuicio, pues se estrena el 3 de diciembre en Netflix.

Tráiler oficial