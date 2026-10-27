Revelan los rostros de James y Lili Potter en la nueva serie de Harry Potter

Harry Gilby, Jasper Talbot y Hannah Chinn, se unen al reparto como Charlie Weasley, James Potter y Lily Potter, respectivamente.

Los actores aparecerán en la primera temporada de la serie llamada Harry Potter y la piedra filosofal.

El elenco de Harry Potter también incluye a Dominic McLaughlin como Harry; Arabella Stanton como Hermione Granger, Alastair Stout como Ron Weasley, John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape, Nick Frost como Rubeus Hagrid, ente otros.



Fecha de estreno de Harry Potter

No tendremos que esperar mucho tiempo para verlos en el proyecto, pues la primera temporada se va a estrenar el 25 de diciembre en HBO.

De qué trata

La tía de Harry Potter, Petunia, cree que él no tiene nada de especial. Pero recibe una misteriosa carta de admisión a la Escuela Hogwarts de Magia y Hechicería, se abre la puerta a un mundo oculto de magia, amistad y aventura. Sin embargo, tras sus muros encantados, se esconden oscuros secretos. Harry deberá encontrar el valor para demostrar su valía frente al mago tenebroso más temible de todos.

¿Y qué hay de la segunda temporada? Este proyecto, basado en el segundo libro de la autora J.K. Rowling titulado Harry Potter y la cámara secreta, aún se está filmando en los estudios Leavesden, cerca de Londres.