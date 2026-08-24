Harry Potter volverá a Hogwarts y estos actores junto a él

Severus Snape: Paapa Essiedu

Esta es quizá una de las elecciones que más conversación ha generado alrededor de la serie. Alan Rickman le dio al mundo uno de los personajes más queridos de la saga; sin embargo, para esta nueva adaptación los responsables eligieron a Paapa Essiedu, una decisión que se aleja de la imagen que muchos fans tienen del personaje.

El aclamado actor británico de origen ghanés ha participado en series como I May Destroy You, Black Mirror y The Lazarus Project, además de contar con una amplia trayectoria teatral que incluye Hamlet.

Fotografía: Harry Potter

Minerva McGonagall: Janet McTeer

Otro de los personajes más queridos es la jefa de la casa Gryffindor, quien será interpretada por Janet McTeer. A la actriz la has visto en series como Ozark y Jessica Jones, así como en películas como El menú y Misión: Imposible – Sentencia final.

Rubeus Hagrid: Nick Frost

Cómo olvidar al querido Robbie Coltrane como el guardabosques de Hogwarts. En esta ocasión será Nick Frost quien tome la estafeta y dé vida a Hagrid en la pantalla chica.

A Frost lo has visto en películas como Shaun of the Dead, Paul y el live action de Cómo entrenar a tu dragón.

Quirinus Quirrell: Luke Thallon

Un personaje clave en la primera historia de Harry Potter es Quirinus Quirrell, interpretado originalmente en el cine por Ian Hart. En esta ocasión será Luke Thallon quien dé vida al profesor, un actor conocido principalmente por su trabajo en teatro, en puestas en escena como Patriots, Hamlet y Leopoldstadt.

Gilderoy Lockhart: Kit Harington

Este es uno de los anuncios más recientes. Aunque inicialmente se habló de Nicholas Hoult para dar vida al personaje, ahora será Kit Harington el encargado de interpretar al famoso mago y profesor de Defensa Contra las Artes Oscuras.

A Harington seguramente lo recuerdas como Jon Snow en Juego de Tronos y también como Dane Whitman, personaje que podría convertirse en el Caballero Negro, en Eternals, de Marvel.

Las familias de Harry Potter también tienen nuevo rostro

Familia Weasley

Nuestros pelirrojos favoritos ya tienen actores confirmados. Gracie Cochrane será Ginny; Tristan y Gabriel Harland interpretarán a Fred y George; Ruari Spooner será Percy; y, finalmente, Katherine Parkinson dará vida a Molly Weasley.

Los Dursley

Fotografía: Harry Potter

Una de las familias menos queridas del universo de Harry Potter también tiene a sus actores confirmados. Bel Powley interpretará a Petunia Dursley, hermana de la madre de Harry, mientras que Daniel Rigby dará vida a Vernon Dursley, su tío.

Y no nos olvidamos del más pequeño: Dudley Dursley, primo de Harry, llegará a la serie de la mano de Amos Kitson.

Los Malfoy

Ahora sí, otra de las familias menos queridas —por lo menos parte de ella— tiene confirmados a dos de sus integrantes: Lucius y Draco Malfoy. El primero será interpretado por Johnny Flynn, mientras que Lox Pratt dará vida al joven mago rubio.

El resto de los actores confirmados

El reparto de Harry Potter continúa creciendo. Paul Whitehouse será Argus Filch; Alessia Leoni, Parvati Patil; Leo Earley, Seamus Finnigan; Rory Wilmot, Neville Longbottom; Louise Brealey, la señora Rolanda Hooch; Warwick Davis retomará su papel como Filius Flitwick; y Sirine Saba se convertirá en Pomona Sprout.