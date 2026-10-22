Confirmado: 'Carrie' tendrá segunda temporada y estos son los detalles

Se trata de una reinterpretación de la emblemática obra de Stephen King que profundiza en la complejidad de sus personajes principales y explora las fuerzas que moldean a Carrie White, mientras enfrenta las dificultades del mundo actual y que apenas va conociendo.

La producción ha sido criticada positivamente por las actuaciones de Summer H. Howell como Carrie White y Samantha Sloyan como Margaret White. De hecho, la serie se posicionó rápidamente en el número 1 de la plataforma de streaming en más de 105 países.



¿Y qué esperar en Carrie 2? Si no la has visto, intentaremos no darte muchos spoilers, pero la historia no termina en el baile de graduación. Para esta nueva temporada habrá nuevas revelaciones, evoluciones de los personajes y giros que prometen mantenernos atentos a las pantallas.

“Durante 50 años, el público ha conocido y se ha sentido atraído por la historia de Carrie White. Desde el principio, imaginamos una historia que va mucho más allá del baile de graduación, y estoy profundamente agradecido con Stephen por la confianza y el apoyo que me ha brindado para explorar lo que viene”, dijo Mike Flanagan.

Al igual que los ocho episodios de la primera temporada de Carrie, la segunda estará disponible exclusivamente en Prime Video.