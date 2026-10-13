“Nos tomaremos un respiro”, dice Robert Pattinson sobre el rodaje de ‘Batman 2’

¿La razón? El director Matt Reeves tuvo que pausar la continuación del proyecto debido a un asunto familiar, aunque no se especificaron más detalles.



Nos tomaremos un respiro y luego lo resolveremos todo

“Nos tomaremos un respiro y luego lo resolveremos todo”, afirmó Pattinson en el evento Official Pop Drop y como parte de su estreno en el Reino Unido de su nueva cinta Primetime, en el Festival de Cine de Londres.

La noticia de que Warner Bros. y DC Studios pausaron la producción del proyecto por la situación de Reeves, se dio a conocer el pasado 5 de octubre.



Hasta el momento no se ha confirmado si debido a esta pausa, la fecha de estreno de la película se pospondrá. Está prevista para el 18 de febrero de 2028 y no es la primera vez que sufre un retraso.

Inicialmente su estreno estaba previsto para el 2 de octubre de este año, pero Warner Bros. lo pospuso para el próximo 1 de octubre de 2027. Luego, se volvió a retrasar el estreno para febrero de 2028.

¿Será que para esa última fecha por fin pueda ver la luz Batman II?