El protagonista de ‘Batman II’, Robert Pattinson, habló sobre la pausa tomada en la producción de la esperada secuela de DC y que fue confirmada en días pasados. “Nos tomaremos un respiro”, dijo el actor.
“Nos tomaremos un respiro”, dice Robert Pattinson sobre el rodaje de 'Batman 2'
¿La razón? El director Matt Reeves tuvo que pausar la continuación del proyecto debido a un asunto familiar, aunque no se especificaron más detalles.
Nos tomaremos un respiro y luego lo resolveremos todo
“Nos tomaremos un respiro y luego lo resolveremos todo”, afirmó Pattinson en el evento Official Pop Drop y como parte de su estreno en el Reino Unido de su nueva cinta Primetime, en el Festival de Cine de Londres.
La noticia de que Warner Bros. y DC Studios pausaron la producción del proyecto por la situación de Reeves, se dio a conocer el pasado 5 de octubre.
Hasta el momento no se ha confirmado si debido a esta pausa, la fecha de estreno de la película se pospondrá. Está prevista para el 18 de febrero de 2028 y no es la primera vez que sufre un retraso.
Inicialmente su estreno estaba previsto para el 2 de octubre de este año, pero Warner Bros. lo pospuso para el próximo 1 de octubre de 2027. Luego, se volvió a retrasar el estreno para febrero de 2028.
¿Será que para esa última fecha por fin pueda ver la luz Batman II?