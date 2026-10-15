Zendaya estrenará una película de ciencia ficción y esto es lo que sabemos

La actriz de 30 años volverá al mundo de la ciencia ficción (como en Dune). Esta vez será en un proyecto que prácticamente comienza a trabajarse, y es que hablamos literalmente, pues aún no tiene título.

Sin embargo, se trata de una cinta escrita y dirigida por Alex Garland para A24 que está prevista comenzar con el rodaje en 2027.

¿Y qué hay de la trama? Tendrás que esperar más tiempo para conocer los detalles, ya que se mantienen en secreto.



De esta manera, Garland continuará con su extensa colaboración con A24 y con destacados proyectos como Ex - Máquina (2014), Guerra Civil (2024), Men: Terror en las sombras (2022) y Warfare (2025).

Zendaya también tiene una estrecha relación con A24, luego del éxito Euphoria y la reciente comedia The Drama junto a Robert Pattinson, que le muy bien en taquilla con una recaudación mundial de unos 135 millones de dólares, según información de Variety.

¿Será el próximo proyecto que romperá récords? Aún es pronto saberlo, pero la idea de que Zendaya será protagonista bajo la dirección del británico Garland, despierta la curiosidad de los amantes de la ciencia ficción.