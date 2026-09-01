Cinco proyectos que debes ver si tú, como yo, amas a Zendaya

Como Chani en Duna, Zendaya encontró uno de los personajes clave de su carrera cinematográfica. (Fotografía: IMDb )

Si Euphoria la consagró en la televisión, Duna terminó de hacerlo en el cine. Chani es la pareja de Paul Atreides y, mientras que en los libros se presenta como una aliada mucho más devota, en las películas es retratada como una mujer inteligente, estratega y guerrera. Zendaya interpreta al personaje no como una seguidora ciega, sino como una guerrera escéptica que cuestiona las profecías y, sobre todo, el ascenso al poder de Paul.

Junto a Timothée Chalamet, creó una dupla que encaja perfectamente en Arrakis. Además, gracias a los cambios realizados en la personalidad de Chani, Zendaya consiguió darle mayor profundidad al personaje hasta convertirlo en uno de los grandes pesos emocionales de la historia.

The Greatest Showman (2017)

The Greatest Showman mostró una faceta diferente de Zendaya al combinar actuación, música y acrobacias. (Fotografía: IMDb )

Durante su transición de niña Disney hacia papeles mucho más maduros, Zendaya participó junto a Hugh Jackman y Zac Efron en The Greatest Showman, un proyecto en el que, además, mostró una faceta que quizá algunos han olvidado: la de cantante. Zendaya interpreta a Anne Wheeler, una talentosa trapecista que se convierte en el interés amoroso del personaje de Zac Efron.

La película es vibrante, está llena de música y energía, y “Rewrite the Stars”, interpretada por Efron y Zendaya, se convirtió en una de las canciones más queridas de toda la cinta. Además, el personaje le permitió demostrar que podía combinar actuación, música y una enorme presencia en pantalla.

Malcolm & Marie (2021)

Fotografía: IMDb

Junto a Sam Levinson, con quien ya había trabajado en Euphoria, Zendaya produjo durante la pandemia esta película en la que comparte pantalla con John David Washington. Filmada en blanco y negro, la historia sigue a un director de cine en ascenso y a su novia durante una discusión que rápidamente escala hasta convertirse en una guerra psicológica y emocional cargada de reproches, secretos y verdades incómodas.

Malcolm & Marie demostró que solo hacen falta un buen guion, una habitación y Zendaya para crear algo capaz de mantenerte frente a la pantalla. Además, toda la historia se desarrolla durante una sola noche, convirtiendo al espectador en una especie de testigo intrusivo de la intimidad, vulnerabilidad y toxicidad de la pareja.

Challengers (2024)

Challengers llevó a Zendaya a explorar la ambición, el deseo y la rivalidad bajo la dirección de Luca Guadagnino. (Fotografía: IMDb )

Bajo la dirección del visionario italiano Luca Guadagnino, Challengers demostró que Zendaya no solo es capaz de sostener una gran producción sobre sus hombros, sino también de inyectarle una sensualidad, ambición y madurez pocas veces vistas en sus trabajos anteriores.

Además, consiguió una excelente química con Mike Faist y Josh O’Connor, con quienes protagoniza un triángulo amoroso atravesado por una rivalidad tóxica que se cocina durante 13 años. Todo esto sin mencionar el excelente trabajo de Guadagnino al convertir el tenis en un juego cargado de erotismo, deseo y tensión psicológica que te mantiene al filo del asiento esperando descubrir cuál será el siguiente movimiento.

Cinco proyectos muy diferentes entre sí, pero unidos por algo evidente: Zendaya tiene la capacidad de hacer suyo prácticamente cualquier personaje. De Rue a Chani y de Anne Wheeler a Tashi Duncan, sus primeros 30 años dejan claro que aquella niña que comenzó frente a las cámaras de Disney hace tiempo dejó de ser una promesa para convertirse en una de las actrices más importantes de su generación.

