Otra vez… ‘The Batman Part II’ pausa la producción, ahora por razones personales de su director

“La producción de ‘The Batman Part II’ se ha suspendido temporalmente mientras Matt Reeves se centra en un asunto familiar (…) cuenta con todo el apoyo de DC Studios y esperamos retomar el proyecto pronto”, declaró un representante.

En esta nueva producción -que ya ha sufrido varios retrasos-, Robert Pattinson vuelve como el Caballero Oscuro.

Robert Pattinson vuelve como el Caballero Oscuro en esta producción -que ya ha sufrido varios retrasos-. Su estreno estaba previsto en un principio para el pasado 2 de octubre, antes de que Warner Bros. lo pospusiera hasta el 1 de octubre de 2027.



Luego, en julio pasado, el estudio volvió a aplazar la cinta aún para una fecha más lejana: febrero de 2028.

De hecho, en el primer retraso, James Gunn, jefe de DC Studios, lo justificó en Threads diciendo que es “bastante común” que las grandes producciones tengan varios años entre secuelas.

Elenco The Batman II

Además de Robert Pattinson, el reparto también incluye a Scarlett Johansson, Colin Farrell, Sebastian Stan, Andy Serkis, Jeffrey Wright, entre otros.

La primera película de Batman bajo la dirección de Reeves se estrenó en marzo de 2022.