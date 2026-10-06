Los premios Emmy dejan la televisión abierta y se mudan al streaming a partir de 2027

Este acuerdo será a partir de 2027 y contempla la transmisión de la ceremonia durante seis años de manera exclusiva y global. De esta manera, la organización a cargo de los premios pone fin a la rotación entre cadenas de Estados Unidos que incluyen a FOX y NBC.

Al parecer esto no estaba previsto desde hace mucho tiempo, pues los organizadores habían anunciado hace un año que la ceremonia pasaría su transmisión desde la cadena ABC a YouTube a partir de 2029.



Se trata de la segunda premiación de la industria que opta por el streaming como medio de difusión.

La primera edición de los premios Emmy se celebró en 1949 y destaca por reconocer las producciones televisivas en diversas categorías: actuación, producción, guion televisivo y otras áreas.

En el caso de los Emmy 2026, se celebró en septiembre en una ceremonia realizada en Los Ángeles. Las grandes ganadoras de la noche fueron la serie de terror La maldición de Widow’s Bay y el drama The Pitt.