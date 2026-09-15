La 78º edición de los premios Emmy se celebró la noche del 14 de septiembre en Los Ángeles, California, donde la serie de terror La maldición de Widow’s Bay y el drama The Pitt triunfaron al llevarse el mayor número de galardones, respectivamente.
Emmy 2026: ¿Dónde ver las principales series ganadoras?
Widow’s Bay alzó en total 14 estatuillas, entre ellas una de las más esperadas de la noche a Mejor Serie de Comedia. Se trata de un nuevo récord en el género, pues recordemos que el año pasado la sátira de Hollywood The Studio se llevó 13 galardones.
En el caso de The Pitt, también logró la estatuilla más importante de su género y finalmente cerró con seis galardones, que incluyen a Noah Kyle con su segundo Emmy consecutivo como mejor actor de drama, entre otros.
Ahora sí, toma nota porque acá te decimos dónde ver las principales series ganadoras de los Emmy 2026:
Widow’s Bay (La maldición de Widow's Bay)
El alcalde de un pueblo en una isla de Nueva Inglaterra decide convertirla en la próxima sensación turística, a pesar de las advertencias locales de que está maldita.
-Dónde ver: Apple TV
The Pitt
El personal del Centro Médico de Traumatismo de Pittsburgh trabaja para salvar vidas en un servicio de urgncias saturado y sin fondos suficientes.
-Dónde ver: HBO Max
DTF St. Louis
La ganadora como mejor miniserie trata de tres adultos en plena crisis de la mediana edad que experimentan un triángulo amoroso que deriva en un destino fatal.
-Dónde ver: HBO Max
The Diplomat
Serie ganadora por Allison Janney como mejor actriz de reparto en una serie de drama.
En medio de una crisis internacional, una diplomática estadounidense debe compaginar su trabajo como embajadora en el Reino Unid y su matrimonio con una celebridad política.
-Dónde ver: Netflix
Pluribus
Serie ganadora por Rhea Seehorn como actriz principal en una serie de drama.
La persona más infeliz del planeta debe salvar al mundo de la felicidad.
-Dónde ver: Apple TV