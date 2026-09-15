Emmy 2026: ¿Dónde ver las principales series ganadoras?

Widow’s Bay alzó en total 14 estatuillas, entre ellas una de las más esperadas de la noche a Mejor Serie de Comedia. Se trata de un nuevo récord en el género, pues recordemos que el año pasado la sátira de Hollywood The Studio se llevó 13 galardones.

En el caso de The Pitt, también logró la estatuilla más importante de su género y finalmente cerró con seis galardones, que incluyen a Noah Kyle con su segundo Emmy consecutivo como mejor actor de drama, entre otros.



Ahora sí, toma nota porque acá te decimos dónde ver las principales series ganadoras de los Emmy 2026:

Widow’s Bay (La maldición de Widow's Bay)

El alcalde de un pueblo en una isla de Nueva Inglaterra decide convertirla en la próxima sensación turística, a pesar de las advertencias locales de que está maldita.

-Dónde ver: Apple TV





The Pitt

El personal del Centro Médico de Traumatismo de Pittsburgh trabaja para salvar vidas en un servicio de urgncias saturado y sin fondos suficientes.

-Dónde ver: HBO Max





DTF St. Louis

La ganadora como mejor miniserie trata de tres adultos en plena crisis de la mediana edad que experimentan un triángulo amoroso que deriva en un destino fatal.

-Dónde ver: HBO Max