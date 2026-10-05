Las primeras imágenes y avances que nos mostraron hace algunos meses dejaban claro desde el primer segundo que nunca habíamos visto a Tom Cruise así.

Lejos del héroe de acción al que estamos acostumbrados, en Digger interpretó a un poderoso magnate responsable de una catástrofe global que pone en riesgo a la humanidad. A partir de ese momento, emprende una desesperada misión para convencer al mundo de que sigue siendo su salvador.

Las primeras imágenes de ‘Digger’ muestran una transformación radical de Tom Cruise, quien luce irreconocible en uno de los papeles más arriesgados de su carrera.

(Fotografía: IMDb - Todos los derechos reservados )



La película fue descrita desde el comienzo como una “comedia de proporciones catastróficas”, una mezcla de sátira, drama y humor negro que también representa el regreso de Iñárritu al cine en inglés desde The Revenant.

Y uno de los aspectos que más llamó la atención fue la transformación física de Cruise. Olvidándose de esa imagen de héroe de acción que ya conocemos, aquí se muestra con cabello canoso, un aspecto envejecido y una personalidad mucho más extravagante de lo habitual.