Después de años dominando la taquilla con franquicias como Misión Imposible y Top Gun, Tom Cruise da el salto hacía algo completamente inesperado. Su nuevo proyecto es Digger y marcó su primera colaboración con el director mexicano Alejandro González Iñárritu.
‘Digger’ de Iñárritu con Tom Cruise recibe críticas mixtas en su semana de estreno
Las primeras imágenes y avances que nos mostraron hace algunos meses dejaban claro desde el primer segundo que nunca habíamos visto a Tom Cruise así.
Lejos del héroe de acción al que estamos acostumbrados, en Digger interpretó a un poderoso magnate responsable de una catástrofe global que pone en riesgo a la humanidad. A partir de ese momento, emprende una desesperada misión para convencer al mundo de que sigue siendo su salvador.
La película fue descrita desde el comienzo como una “comedia de proporciones catastróficas”, una mezcla de sátira, drama y humor negro que también representa el regreso de Iñárritu al cine en inglés desde The Revenant.
Y uno de los aspectos que más llamó la atención fue la transformación física de Cruise. Olvidándose de esa imagen de héroe de acción que ya conocemos, aquí se muestra con cabello canoso, un aspecto envejecido y una personalidad mucho más extravagante de lo habitual.
Además de Cruise, el elenco reúne nombres como Sandra Hüller, John Goodman, Jesse Plemons, Riz Ahmed, Emma D'Arcy y Sophie Wilde.
El primer recibimiento de Digger
Los puntos buenos: Críticos y espectadores destacan la inventiva visual, la impactante cinematografía de Emmanuel Lubezki y el elaborado diseño de producción. Tom Cruise recibe elogios generalizados por una interpretación totalmente comprometida y transformadora, en la que utiliza prótesis complejas para encarnar al desinhibido magnate petrolero tejano, junto con una sólida actuación de reparto de Riz Ahmed.
Los puntos no tan buenos: Sin embargo no todo ha sido bueno. Los detractores tachan la película de un desastre excesivo y forzado que carece de humor coherente y adolece de mensajes redundantes y moralizantes sobre el cambio climático y la complicidad social.
A pesar de ello no podemos negar que es una de las apuestas más ambiciosas de 2026. No solo porque reúne a dos figuras enormes del cine contemporáneo, sino porque podría representar el papel más arriesgado de la carrera de Tom Cruise y, para muchos, una nueva oportunidad de acercarse al Oscar que se le ha escapado durante décadas.
Digger se estrenó hace unos días y tendrás que correr al cine para formar tu propia opinión respecto a la película.