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Cine y TV

El documental de Oasis ya tiene fecha de estreno en Disney+ y es más pronto de lo que crees

La serie documental de la legendaria banda británica llegará a streaming. Toma nota de la fecha.
lun 28 septiembre 2026 12:29 PM
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El documental de Oasis ya tiene fecha de estreno en Disney+ y es más pronto de lo que crees
El documental Oasis: Don’t Look Back In Anger se estrenará próximamente en Disney+. Acá todos los detalles. (Kevin Winter/Getty Images)

Uno de los proyectos de la pantalla grande que más esperábamos este año está por llegar a streaming. Sí, hablamos del documental Oasis: Don’t Look Back In Anger que luego de su paso en cines, ahora se estrenará en Disney+ y ya tenemos todos los detalles.

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Como recordarás, el esperado docu narra el reencuentro de los hermanos Noel y Liam Gallagher quienes, tras 15 años volvieron a actuar juntos en los escenarios, algo que sin duda conmocionó a los fans de todo el mundo.

Fecha de estreno en Disney+

Toma nota porque la peli documental se estrenará exclusivamente en Disney+ y Hulu el 9 de octubre.

De hecho, los servicios de streaming también incluyen nuevas imágenes de la entrevista de los Gallagher, así como interpretaciones completas de Wonderwall y Slide Away, así como otras canciones que se presentarán por primera vez.

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El proyecto fue producido por Magna Studios y se estrenó en cines a inicios de este mes en Reino Unido e Irlanda luego de estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia.

Oasis: Don’t Look Back In Anger incluye imágenes nunca antes vistas, así como acceso a los hermanos que estuvieron peleados alguna vez.

¿Listo para verla?

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Oasis Disney Plus

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