Como recordarás, el esperado docu narra el reencuentro de los hermanos Noel y Liam Gallagher quienes, tras 15 años volvieron a actuar juntos en los escenarios, algo que sin duda conmocionó a los fans de todo el mundo.

Fecha de estreno en Disney+

Toma nota porque la peli documental se estrenará exclusivamente en Disney+ y Hulu el 9 de octubre.

De hecho, los servicios de streaming también incluyen nuevas imágenes de la entrevista de los Gallagher, así como interpretaciones completas de Wonderwall y Slide Away, así como otras canciones que se presentarán por primera vez.



El proyecto fue producido por Magna Studios y se estrenó en cines a inicios de este mes en Reino Unido e Irlanda luego de estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia.

Oasis: Don’t Look Back In Anger incluye imágenes nunca antes vistas, así como acceso a los hermanos que estuvieron peleados alguna vez.

¿Listo para verla?